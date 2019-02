Ibovespa acumula queda de 1,8% em fevereiro

A bolsa paulista fechou com o Ibovespa abaixo de 96 mil pontos nesta quinta-feira, marcada por noticiário corporativo intenso, tendo Ambev e Petrobras entre as maiores quedas, enquanto receios sobre a reforma da Previdência e o viés negativo dos mercados no exterior endossaram vendas.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 1,76 por cento, a 95.598,81 pontos, conforme dados preliminares.

O volume financeiro somava 13,88 bilhões de reais, novamente abaixo da média do ano, com o fechamento do mercado brasileiro em parte da próxima semana ajudando a reduzir a liquidez.

Fevereiro encerrou com o Ibovespa em queda de 1,8 por cento, também conforme dados antes do ajuste de fechamento.