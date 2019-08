Ibovespa acompanha bolsas emergentes e fecha em alta de 0,94%

Em dia de calmaria no exterior, o Ibovespa acompanhou bolsas emergentes e subiu 0,94%, a 98.193,53 pontos. Esta foi a segunda alta consecutiva – feito que não ocorria desde 8 de agosto. Embora bolsas da Europa e Ásia tenham recuado nesta quarta-feira (28), movimento contrário foi observado nos mercados em desenvolvimento, como Argentina, México e África do Sul. Os principais índices de Wall Street também fecharam acima do dia anterior, o que pode ter sido positivo para o mercado financeiro em geral.

Por aqui, parte da alta do Ibovespa se deve ao avanço das ações preferenciais do Itaú Unibanco (ITUB4), que subiram 1,13% nesta quarta. Os papéis da instituição financeira são os que possuem maior peso no índice, com representação de 9,784% de toda a carteira do Ibovespa. Outra ação que puxou a Bolsa para cima foi a da Petrobras, que se valorizou 1,03% devido à alta do petróleo no exterior.

Destaque do pregão de hoje, as ações da B2W subiram 7,45%, a 44,41 reais, dando continuidade ao movimento que vem ocorrendo desde ontem (27), quando o banco UBS elevou o preço alvo do papel para 56 reais. Desde então, a ação já acumula alta de 8,16%.

No setor de frigoríficos, a BRF subiu 2,84% depois de o CEO da companhia, Lourival Luz, afirmar que a peste suína na China vai impulsionar a produção de carne de porco no Brasil.

Também do ramo, as ações da JBS subiram 3,02%, após a empresa Pilgrim’s Pride Corporation, da família Batista, assinar contrato para adquirir a britânica Tulip Company, líder na produção de carne suína com operações no Reino Unido. O negócio girou em torno de 354 milhões de dólares.

As ações da Eletrobras reagiram positivamente às falas do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que afirmou estar articulando junto ao Legislativo e que “em breve será apresentado um modelo robusto de capitalização da empresa”. Os papéis avançaram 3,54%.

Câmbio

O dólar teve leve baixa de 0,014% nesta quarta-feira, sendo negociado a 4,1575 reais na venda. Apesar de ter fechado próximo à máxima do ano, o câmbio sofreu interferência do Banco Central, que anunciou oferta de 550 milhões de dólares em dólar à vista conjugada com swaps reverso e tradicional.