Ibovespa abre sem direção definida com cenário externo misto

A bolsa brasileira abriu sem direção definida, nesta sexta-feira, 15, puxado pelo cenário externo misto. Lá fora, o aumento da produção industrial chinesa contrasta com o acirramento das tensões entre China e EUA, após os o governo americano mudar as regras de exportação para impedir o fornecimento de semicondutores para Huawei, segunda maior fabricante de smartphones do mundo. Às 10h23, o Ibovespa, principal índice acionário subia 0,05% e marcava 79.048,51 pontos.

Nesta manhã, o Departamento de Comércio americano afirmou que visa “atingir estrategicamente a aquisição de semicondutores da Huawei que são o produto direto de certos softwares e tecnologias dos EUA”. A medida aumenta a preocupação dos investidores em relação à guerra comercial entre os dois países. Nas últimas semanas, o presidente Donald Trump, que responsabiliza a China pela pandemia de coronavírus, já vinha ameaçando impor sanções econômicas ao país com forma de penalização.

Por outro lado, dados macroeconômicos da China voltaram a surpreender positivamente. Enquanto a economia se deteriora no mundo, em abril, a produção industrial chinesa cresceu 3,9% em relação ao ano passado. O número ficou acima das projeções do mercado, que esperava uma expansão de 1,5%.

No início da manhã, a produção chinesa ajudava as bolsas globais a subirem. “Os dados trazem boas notícias em relação ao ritmo de retomada da indústria na segunda maior economia do mundo”, escreveram, em relatório, analistas da Guide.

No radar dos investidores, também está o PIB da Alemanha do primeiro trimestre, que veio negativo pela segunda vez consecutiva, colocando o principal país da Zona do Euro em recessão técnica. Os números, que apontaram para queda de 1,9% na comparação anual também vieram piores que a expectativa de mercado, que esperava uma contração de 1,6%.

Destaques

Embora tenha reportado prejuízo de 48,5 bilhões de reais no primeiro trimestre, o balanço da Petrobras agradou os acionistas. “O número foi afetado por uma revisão no valor dos ativos (impairment) de 63 bilhões de reais proveniente da revisão das estimativas de preços do Brent no longo prazo no contexto global pós-coronavírus”, explicam analistas da Levante em relatório.

Nesta manhã, as ações ordinárias da estatal avança 4,98% e as preferenciais, 3,22%. Com participação de cerca de 10% no Ibovespa, os papéis da companhia ajudam a segurar o índice de quedas mais bruscas.