Ibovespa abre pregão em ritmo reduzido por festas de fim de ano

São Paulo – A bolsa paulista não mostrava uma tendência clara na primeira meia hora de pregão desta segunda-feira (23), que deve ter liquidez reduzida dada a proximidade do encerramento de 2019 e muitos agentes já de for a em razão das festas de fim de ano.

Tendo de pano de fundo um viés positivo em praças acionárias no exterior, papéis do setor de varejo figuravam entre as maiores altas do Ibovespa, tendo de pano de fundo expectativas positivas para o consumo em meio a sinais melhores da economia, enquanto B3 era destaque negativo.

Às 10:27, o Ibovespa caía 0,02 %, a 115.101,2 pontos.