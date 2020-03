Ibovespa cai 12,5% e negociação é paralisada por 30 minutos

São Paulo – A queda do Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, acelerou-se rapidamente no início dos negócios desta segunda-feira (16) e atingiu 12,5%, para 72.321 pontos, na primeira meia hora de pregão. Parte de uma nova onda de pânico global por conta do avanço da pandemia de coronavírus Covid-19, a baixa acionou o mecanismo de “circuit breaker”, que paralisa as negociações por 30 minutos.

O “circuit breaker” é um mecanismo que interrompe as negociações por 30 minutos quando a queda do índice chega a 10% em relação ao fechamento anterior e por uma hora quando a baixa encosta em 15%. O objetivo da medida é esfriar os ânimos na bolsa. Se não adiantar e a baixa do Ibovespa chegar a 20%, as transações são interrompidas por um período de tempo a ser definido pela B3. Na semana passada, as transações chegaram a ser suspensas quatro vezes em meio aos temores dos efeitos do surto de coronavírus sobre a economia mundial.

A decisão do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, de cortar sua taxa de juros para zero na noite de domingo (15) piorou o humor dos investidores ao sinalizar grande preocupação com esse impacto.

“O corte de juros foi uma surpresa”, diz Luis Sales, analista da corretora Guide Investimentos. “Dá a visão de que o canário é mais negativo do que estava no preço. Isso acabou gerando pânico no mercado, embora as políticas monetárias possam não surtir efeito. Agora, é mais questão fiscal do que monetária.”

Antes do “circuit breaker” de hoje, as ações da petroleira Petrobras, empresa que tem o maior peso no Ibovespa, tinham sequer começarado a ser negociadas – estavam no leilão de abertura. A queda de 11,3% do petróleo tipo Brent em Londres, para 31,40 dólares o barril, deve castigar a estatal.

O pregão será retomado às 10h54.