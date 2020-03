Ibovespa abre em forte queda e perde os 100 mil pontos

São Paulo – O Ibovespa, principal índice da B3, abriu em queda de 4,24% na manhã desta sexta-feira aos 97.901,43 pontos. Ontem, a Bolsa fechou em queda de 4,65%.

O mau humor dos investidores aumentou com o número de casos de coronavírus. Só no Brasil, até a manhã de hoje, eram nove casos confirmados. Em todo mundo já são mais de 100 mil casos, sendo 80 mil na China e cerca de 200 nos Estados Unidos.

Diante do surto de contaminação em todo o mundo, o índice de VIX, também conhecido como “índice do medo”, atingiu 46,7%, maior patamar desde a crise Europeia em 2011.

Para a equipe de analistas da Rico Investimentos, à medida que os casos de coronavírus no mundo não param de crescer e colocam em “xeque” a capacidade das principais economias globais reagirem ao surto, cresce o temor de uma recessão global.

“Mais empresas anunciaram cortes nas projeções para 2020, e vários bancos americanos já começam a anunciar planos de contingência. Diante disso, o mercado pode estar se lembrando de como a bolsa costuma reagir historicamente a momentos de recessão.”

Além disso, fontes afirmaram a EXAME que os investidores seguem impacientes com o cenário interno e quem ganhou com o rally da Bolsa nos últimos meses está dando ordem de venda para visando amenizar as perdas.

