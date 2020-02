Após despencar na véspera, Ibovespa opera de novo em queda

São Paulo – Com a manutenção dos temores sobre o avanço dos casos de coronavírus fora da China, o Ibovespa voltou a abrir em queda nesta quinta-feira (27), ampliando a forte desvalorização iniciada na quarta-feira (26). Às 11h23, o principal índice da B3 caia 1,77 % e ficava em 103.844,58.

A queda reflete o mau humor dos investidores do mundo inteiro. Preocupados com a chance de o coronavírus se tornar uma pandemia global, o mercado começa a migrar para ativos defensivos. No radar dos investidores, está um caso de infecção reportado nos Estados Unidos que indica que o vírus está sendo transmitido entre americanos. “Isso ligou um alerta nos EUA de novo e nós vamos para mais um dia de quedas fortes”, afirmou Pablo Spyer, diretor de operações da Mirae Asset.

Ontem, na volta do feriado de carnaval, o Ibovespa caiu 7% e registrou a maior perda desde o Joesley Day, em maio de 2017. “A queda da Bolsa nos últimos dois dias está acompanhando os mercados externos. Existe uma desconfiança em relação a velocidade de transmissão”, disse Jason Vieira economista-chefe da Infinity Asset. “ O mundo está com medo do coronavírus.”

A aversão a risco tem tido reflexos, principalmente, nos títulos americanos – considerados os mais seguros do mundo. Nesta quinta, os treasuries pré-fixados de 10 anos (inversamente proporcionais à demanda) renovaram a mínima histórica e se encaminham para o sétimo pregão consecutivo de queda. “O cara vende a Bolsa e manda o dinheiro para os Estados Unidos para comprar títulos de renda fixa”, disse Spyer.

O pessimismo sobre a economia global também está recaindo sobre as bolsas estrangeiras. Com exceção da bolsa da China, que encerrou em leve alta, os mercados asiáticos fecharam no vermelho, com destaque para o índice japonês Nikkei 225, que recuou 2,77%. Na Europa, o índice Stoxx 50 caía 3,13%.