Ibovespa em queda com exterior mais negativo

São Paulo — O Ibovespa recuava na manhã desta quinta-feira (5), após ter fechado, na véspera, no maior patamar desde a volta do carnaval, em 107.224,22 pontos. A queda segue em linha com as bolsas internacionais, que seguem sendo pressionadas pelos incertezas sobre os efeitos econômicos do coronavírus. Às 11h14, o principal índice da B3 recuava 1,85% e ficava em 105.242,13 pontos.

Após o terceiro caso da doença confirmada no Brasil, as companhias aéreas GOL e Azul lideravam as quedas do Ibovespa, recuando 4,76% e 3,91%, respectivamente. As ações da agência de turismo CVC também ficavam entre as maiores baixas, caindo 2,28%. Na outra ponta, as ações do IRB Brasil, que vinham de fortes desvalorizações desde o início da semana, tinham leve alta, depois de a empresa anunciar troca de comando.

“Do lado ocidental, o temor do impacto na economia da Europa, principalmente Itália e Alemanha pesam no humor dos investidores nas bolsas de valores da região” escreveram analistas da Mirae Asset em relatório. No velho continente, o índice pan-europeu Stoxx 600 caíam 1,98%. Na Ásia, as bolsas fecharam em alta, ainda sentindo os efeitos do otimismo de ontem (4), quando o S&P 500 fechou em alta de mais de 4%.

Para analistas da Guide Investimentos, a alta volatilidade deve se manter no mercado por algum tempo, pelo menos até o fim do estágio de disseminação do vírus. “A preocupação com a desaceleração do crescimento global continua promovendo volatilidade nos mercados e não acreditamos que haverá mudanças significativas nesta dinâmica no curto prazo”, escreveram em relatório.

No mundo, o número de infectados por coronavírus chega a 96.793 – sendo 16.363 fora da China, segundo o site de estatísticas em tempo real Worldometers. Fora do epicentro da doença, Coréia do Sul, Irã e Itália concentram o maior número de casos, com 6.088, 3.513 e 3.089 infectados, respectivamente.