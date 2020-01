São Paulo — A bolsa paulista mantinha o viés positivo nos primeiros negócios desta quarta-feira, favorecida pelo clima favorável nos mercados no exterior, em sessão com decisão de política monetária nos Estados Unidos, embora o noticiário sobre o coronavírus permaneça no radar.

Às 10:06, o Ibovespa subia 0,31 %, a 116.844,48 pontos, com as units do Santander Brasil liderando as altas após resultado trimestral.