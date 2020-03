Ibovespa cai mais de 4% após Senado americano rejeitar pacote de US$ 2 tri

São Paulo – O Ibovespa recuava forte no pregão desta segunda-feira (23), tendo como pano de fundo o cenário de maior aversão a risco, após o Senado americano ter rejeitado, no domingo (22), um pacote de cerca de 2 trilhões de dólares para atenuar os efeitos econômicos do coronavírus. Às 10h47, o principal índice acionário da bolsa brasileira caía 4,9% e ficava em 63.610 pontos.

O estímulo, que seria o maior da história dos Estados Unidos, era bastante aguardado pelos investidores. Para senadores do Partido Democrata, a medida atenderia mais aos interesses do mercado financeiro do que da população. O pacote deve voltar a ser discutido nesta segunda.

“Este novo atraso na maior economia do mundo coloca em xeque a rapidez com a qual os governos conseguirão colocá-los em prática. A velocidade com que os governos conseguirão fazer com que os recursos entrem na economia é de extrema importância”, escreveram analistas da Guide Investimentos em relatório.

Nesta manhã, o Federal Reseve (FED) anunciou novas medidas que visam oferecer linhas de crédito para famílias, pequenas empresas e grandes empregadores. Após o anúncio, os índices futuros americanos, que chegaram cair mais de 4% desde a abertura, reduziram as perdas.