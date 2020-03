Ibovespa tem forte queda com piora do cenário externo

São Paulo – O Ibovespa devolvia parte dos últimos ganhos na manhã desta sexta-feira (27), em linha com os mercados internacionais. Às 10h17, o principal índice da bolsa brasileira caía 5,03% e registrava 73.797,13 pontos.

Entre os investidores, já era esperada alguma ressaca, após o rali dos últimos três dias, impulsionados por estímulos americanos para mitigar os impactos do coronavírus na economia. No período, o Ibovespa disparou 22.24%. As ações da GOL, que vinham de forte queda em função do menor número de voos, tiveram alta de 88,17%. Assim como o índice, o papel também passava por ajustes, caindo 9,82%.

“É um movimento mais técnico do que ligado a alguma notícia”, disse Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos.

No exterior, as principais bolsas também registravam perdas nesta sexta. Nos Estados Unidos, os índices S&P 500 e Dow Jones abriram em queda de mais 3%, enquanto o pan-europeu Stoxx 600 recuava 3,4%.