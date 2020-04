Ibovespa tem forte alta com possível desaceleração do coronavírus

O mercado financeiro começou a semana com o humor renovado, após o número de mortos pelo coronavírus nos principais focos da doença ter diminuído nos últimos dias. Com isso, o Ibovespa abriu em forte alta nesta segunda-feira, 6. Às 10h20, o principal índice da bolsa brasileira subia 5,74% e marcava 73.526 pontos.

Na Europa, continente em que o covid-19 fez a maior quantidade de vítimas fatais, os sinais de melhora começam a surgir, com os números de mortos reduzindo continuamente na Espanha e na Itália.

Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump e seu vice, Mike Pence, disseram ver o início de uma estabilização da doença no país. No domingo, o estado de Nova York, novo epicentro da doença, apresentou redução no número de mortos em relação ao dia anterior.

Contudo, Donald Trump, havia dito que esta e a próxima semana devem ser as mais difíceis no país. Nos EUA, já são 337.933 casos confirmados e 9.653 mortos, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins