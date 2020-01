Ibovespa abre em alta nos primeiros negócios​​​​ após dados da China

São Paulo — O principal índice da bolsa de valores de São Paulo exibia alta ​​​​nos primeiros negócios desta sexta-feira, com o início das operações mediado por dados da China e medidas de apoio à economia chinesa por Pequim.

Às 10h46, Ibovespa operava com 117.668,50 pontos, alta de 0,83%, após fechar na sessão anterior em alta de 0,25%. Os ganhos da sessão eram liderados por Vale SA​, que subia 2,3%, e as perdas por MRV Engenharia e Participacoes SA, em baixa de 2,4%.

Mais cedo, a China anunciou que vai manter uma política fiscal proativa e uma política monetária prudente em 2020 e lançará mais medidas de apoio este ano uma vez que a economia enfrenta pressão negativa. Os comentários seguiram dados oficiais que mostraram nesta sexta-feira que a economia da China cresceu 6,1% em 2019, ritmo mais lento em 29 anos, embora ainda dentro da meta do governo de 6% a 6,5%.

Entre as ações com maior participação no Ibovespa, Itaú Unibanco operava em alta de 0,35%, enquanto Bradesco tinha ganho de 0,87%. ​ Banco do Brasil mostrava valorização de 0,81% e Santander Brasil tinha avanço de 0,18%.

A Vale exibia alta de 2,28% e Petrobras PN tinha ganho de 0,78%, enquanto Petrobras ON subia 0,67%.

O Ibovespa acumula valorização de 0,9% no ano.​​

Veja o desempenho de outros índices da B3 nos primeiros negócios desta sexta-feira:

– IBrX 100:0,61%, 49.618,22​ pontos.

– IBrX 50:0,69%, 19.126,63 pontos.

– IBrA:0,59%, 4.668,10 pontos.

– Índice Small Cap (SMLL):0,31%, 2.983,58 pontos.

– Índice MidLarge Cap (MLCX):0,63%, 2.244,01 pontos.

– Índice Dividendos (IDIV):0,25%, 6.918,54 pontos.

– Índice Financeiro (IFNC):0,49%, 12.982,64 pontos.

– Índice de Consumo (ICON):0,34%, 5.580,83 pontos.

– Índice de Energia Elétrica (IEE):0,23%, 79.730,88 pontos.

– Índice de Materiais Básicos (IMAT):0,90​%, 3.918,75 pontos.

– Índice do Setor Industrial (INDX):0,39%, 22.578,55 pontos.

– Índice Imobiliário (IMOB):0,11%, 1.477,60 pontos.

– Índice Utilidade Pública (UTIL):0,28%, 8.981,70 pontos.

– Índice de BDRs Não Patrocinados-GLOBAL (BDRX):0,05%, 8.007,65 pontos.

– Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE):0,33%, 4.261,46 pontos.

– Índice de Ações com Governança Diferenciada (IGCX):0,62%, 18.698,57 pontos.