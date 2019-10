São Paulo — A bolsa paulista começava a terça-feira com um viés mais positivo, com o Ibovespa ensaiando uma melhora após cair quase 2% na véspera, enquanto o cenário externo, em particular o embate comercial EUA-China, ainda endossava alguma cautela.

Às 10:04, o Ibovespa subia 0,13 %, a 100.702,9 pontos.