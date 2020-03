Ibovespa sobe após pacote de estímulo à economia

O Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, começou a terça-feira em alta após o pacote de 147 bilhões de reais de estímulo à economia anunciado pelo ministro Paulo Guedes ontem à noite diminuir um pouco o pessimismo dos investidores locais quanto aos efeitos da pandemia de coronavírus Covid-19 na atividade. Às 11h04, o Ibovespa avançava 1,64%, para 72.336 pontos.

O pacote anunciado por Guedes deve estimular o consumo das famílias brasileiras.

“Não é o pacote ideal, mas antes não havia nada”, diz Jefferson Laatus, estrategista-chefe da escola de traders Laatus. “O mercado está tão sensível que se agarrando em qualquer coisa pra ter um direcionamento.”

Para Rafael Panonko, analista-chefe da Toro Investimentos, a alta de hoje é só um movimento de recuperação após a bolsa registrar queda de 14% na segunda-feira. “A alta não está ligada diretamente às medidas anunciadas pelo governo; até porque os investidores estão céticos de que serão suficientes”, disse. Segundo Panoko, a tendência é a de que o mercado continue em baixa e com alta volatilidade por mais algum tempo.

Analistas da Guide Investimentos também demonstraram desagrado com forma em que o governo está conduzindo as medidas de combate ao surto de coronavírus. “A forma de lidar com a crise que vem sendo adotada pelo governo tem mais servido como um agravante do que como um amortecedor desde o início desta nova crise de confiança”, escreveram em relatório a clientes.

No exterior, as principais bolsas do mundo operavam sem viés definido, com o índice pan-europeu recuando 0,69% e o americano S&P 500 subindo 1,37%.