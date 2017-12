Ibovespa abre em alta com Previdência e exterior

São Paulo – A Bovespa abriu em alta nesta sexta-feira, 8 recuperando parte das perdas da véspera, amparada pelo clima positivo dos mercados internacionais e pelo avanço nas articulações pela reforma da Previdência, que pode ser votada no plenário da Câmara em 18 de dezembro.

Às 10h33, o Ibovespa avançava 0,98%, aos 73.199,07 pontos, em dia de valorização generalizada das blue chips.

A ideia do governo é concluir o processo de votação da proposta de mudança nas regras das aposentadorias e pensões no País no dia 20, última quarta-feira de trabalho dos parlamentares antes do recesso, conforme o líder do governo na Casa, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

No exterior, as bolsas da Europa e os índices futuros em Wall Street avançam em meio ao otimismo após o acordo firmado entre Reino Unido e União Europeia sobre o Brexit.

O clima é reforçado ainda pela aprovação da extensão do teto da dívida dos Estados Unidos, evitando a paralisação de agências federais a partir de sábado.

A expectativa agora é pela divulgação, às 11h30 (de Brasília), do relatório oficial do mercado de trabalho norte-americano de novembro, o payroll.