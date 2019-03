São Paulo — A bolsa paulista começava a terça-feira, 26, com o Ibovespa no azul, favorecido pelo viés mais positivo no exterior, com a pauta local incluindo ata do Copom, IPCA-15 e dados de produção da Vale, enquanto o cenário político continua no radar de investidores, principalmente notícias da reforma da Previdência.

Às 10:05, o Ibovespa subia 0,19 por cento, a 93.844,01 pontos.