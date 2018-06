Ibovespa abre em alta aguardando definição da Selic

Na expectativa da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre a Selic, com a tendência de manutenção da taxa em 6,5%, o índice Bovespa da B3 (Bolsa de Valores de São Paulo) abriu hoje (20) o pregão em alta de 1,04%, às 10h12, com 72.136 pontos. Os papéis das empresas de grande porte acompanham a tendência de alta, com ações preferenciais da Petrobras subindo 3,96% e da Vale 0,95%.

A tendência de alta na bolsa começou ontem (19) com o fechamento em 2,26%, com 71.394 pontos, o que significou o fim de um ciclo de queda registrado nos últimos dez dias.

O dólar também apontava queda de 0,61% na abertura do mercado, cotado a R$ 3,7245 na venda. A cotação da moeda norte-americana, que ontem (19) fechou em leve alta de 0,11%, cotada a R$ 3,7443, também sofre influência da tendência de manutenção da taxa Selic, que será anunciada às 18h.