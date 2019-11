São Paulo — A bolsa paulista retornava do feriado com o Ibovespa ligeiramente no azul nos primeiros negócios desta quinta-feira, em meio a ajuste aos movimentos de ADRs na véspera, tendo no radar ainda o noticiário relacionado às negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China.

Às 11:12 o Ibovespa subia 0,45 %, a 106.339,41 pontos.