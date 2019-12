São Paulo — A bolsa paulista começava a sexta-feira com o Ibovespa em novas máximas, tendo de pano de fundo expectativas relacionadas às negociações comerciais entre China e Estados Unidos, mas com noticiário corporativo local também sob os holofotes, incluindo intenção do BNDES de vender suas ações ordinárias da Petrobras.

Às 10:22, o Ibovespa subia 0,34 %, a 112.585,85 pontos.