Ibovespa abandona perdas e sobe com melhora em Wall St

São Paulo – O principal índice de ações da B3 passava a trabalhar no azul no início da tarde desta terça-feira, após a abertura de Wall Street, com as ações do Itaú Unibanco entre as principais influências positivas na esteira da divulgação de projeções para 2018 e anúncio de pagamento de dividendos.

Por volta das 15h20, o índice subia 1,77%, a 83.312 pontos. Na mínima, mais cedo, o índice caiu 1,3 por cento, abaixo de 81 mil pontos.

As bolsas em Nova York ainda abriram em queda, mas o S&P 500 passou a oscilar em alta, com ganho de 0,4 por cento.

A terça-feira começou sob efeito de uma forte correção técnica nas principais praças acionárias globais, iniciada em Nova York na véspera, em meio a receios de que o banco central dos Estados Unidos possa adotar um processo mais rápido de alta das taxas de juros norte-americanas.

A bolsa paulista abriu sob a influência do quadro externo adverso, mas a pressão baixista no Ibovespa foi atenuada desde cedo pelo noticiário corporativo doméstico. Com a abertura mais tranquila das bolsas norte-americanas, as ações brasileiras retomaram o viés de alta.

Destaques

– ITAÚ UNIBANCO PN subia 2,52 por cento, em meio à recepção favorável das projeções do maior banco privado do país para 2018 e anúncio de que pagará 17,6 bilhões de reais em dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) relativos a 2017.

– BANCO DO BRASIL anulou as perdas e subia 2,68 por cento e SANTANDER BRASIL UNIT avançava 2,86 por cento e BRADESCO PN tinha alta ligeira de 0,45 por cento.

– TIM PARTICIPAÇÕES avançava 5,14 por cento, liderando os destaques positivos do Ibovespa, após resultado trimestral com alta de 66 por cento no lucro líquido da operadora de telefonia móvel, para 604 milhões de reais no quarto trimestre. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) subiu 13 por cento.

– PETROBRAS PN e PETROBRAS ON reverteram as perdas e subiam 2,89 e 3,65 por cento, respectivamente, conforme os preços do petróleo no mercado internacional também mostravam melhora.

– VALE subia 2,7 por cento, encontrando suporte na alta dos preços do minério de ferro à vista na China, a despeito do mau humor externo.

– EMBRAER valorizava-se 3 por cento, também entre as maiores altas, conforme seguem as expectativas acerca de um acordo com a norte-americana Boeing.

– SUZANO caía 0,52 por cento, após acordo para comprar terras e florestas na região central do Estado de São Paulo da fabricante de louças, componentes metálicos e painéis de madeira Duratex, operação que pode movimentar mais de 1,06 bilhão de reais. DURATEX, que não está no Ibovespa, saltava 9,44 por cento.