IBGE divulga desemprego; a revelação de Janot e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta sexta-feira (27) para começar o dia bem informado.

As quentes do dia

Em dia de liberação de FGTS, IBGE divulga desemprego do trimestre

Governo divulga nesta sexta-feira desemprego trimestral e libera FGTS a trabalhadores em momento de novas previsões tímidas de avanço no PIB

Rodrigo Janot diz que chegou a ir armado ao STF para matar Gilmar Mendes

O ex-procurador-geral da República revelou detalhes de seu embate com Gilmar Mendes em entrevistas a VEJA e ao jornal O Estado de S. Paulo

Ainda dá tempo? A um mês da eleição, Macri começa busca por votos

Presidente se comprometeu a visitar trinta cidades argentinas nos próximos trinta dias para tentar reverter a ampla desvantagem para Alberto Fernández

Caixa libera saque do FGTS para os nascidos entre maio e agosto

A Caixa já liberou o pagamento para as pessoas nascidas janeiro, fevereiro, março e abril no dia 13 deste mês

Unicórnio discreto, Arco deixa bilionária a família fundadora

Empreendedor conseguiu realizar uma oferta pública inicial de ações de US$ 210 milhões na Nasdaq em setembro de 2018

Inglaterra pode reduzir juros se economia global se mostrar fraca

Membro externo do comitê de política monetária do Banco da Inglaterra, Michael Saunders disse que relaxamento monetário é o caminho mais plausível

Siderúrgicas brasileiras devem ter segundo semestre difícil na Bolsa

Após um início de ano positivo, Gerdau, Usiminas e CSN vão enfrentar um cenário de demanda fraca por aço; retomada é esperada somente para 2020

Política e mundo

Augusto Aras define equipe de trabalho na PGR

Para o cargo de vice-procurador da República, o novo procurador escolheu José Bonifácio Andrada

Bolsonaro diz que cacique Raoni foi cooptado por outros países

Em live desta quinta, Bolsonaro afirmou que outros países abusam da boa fé do cacique Raoni, que, segundo ele, não fala pelos índios

Tribunal decide que investigações contra deputados no RJ devem continuar

TRF-2 negou pedidos de liberdade dos deputados estaduais Luiz Martins (PDT) e Marcos Abrahão (Avante), réus presos na operação Furna da Onça

Justiça mantém decreto de prisão e manda ex-governador para quartel da PM

Ex-governador do Tocantins Marcelo Miranda foi preso sob suspeita de ligação com esquema de corrupção e lavagem de dinheiro

Quem é Hunter Biden, o pivô do pedido de impeachment de Trump?

O que protagonista inesperado de uma das maiores crises políticas da história recente dos EUA fez na Ucrânia que levou presidente a pedir para investigá-lo

EUA decidem enviar 200 soldados à Arábia Saudita após ataque

Além das tropas, o Pentágono vai mandar uma bateria antimísseis e radares à Arábia Saudita após ataques às refinarias da Aramco

Enquanto você desligou…

Delta compra 20% da Latam por US$ 1,9 bilhão, expandindo atuação regional

A fusão ampliará a participação da Delta no mercado da América Latina

Maia e Moro debatem próximos passos do pacote anticrime

Nesta semana, Moro sofreu importante derrota em seu pacote, quando a Câmara retirou o polêmico trecho sobre excludente de ilicitude

Governo estuda construção de seis usinas nucleares até 2050

O Ministério de Minas e Energia afirmou que o governo estima investir US$ 30 bilhões na construção das seis usinas

Bancos terão 30 dias para atender a pedido de encerramento de conta

Norma faz parte de consolidação aprovada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) nesta quinta

Liquidação antecipada de debênture só poderá ocorrer após 4 anos

Nesta quinta-feira, 26, o Conselho Monetário Nacional (CMN) regulamentou a possibilidade de antecipar a liquidação dessas debêntures

Privatização da Cedae depende de marco do saneamento, diz Fazenda do Rio

Estatal foi dada como contragarantia de empréstimo tomado pelo Estado com o BNP Paribas, uma das medidas inseridas no plano de recuperação fiscal

Guerra comercial aumenta percepção de risco, diz Tesouro Nacional

Coordenador-geral de Operações da Dívida Pública disse que o risco de recessão global também contribuiu para elevar juros cobrados nos leilões de títulos

Maior barreira para inclusão financeira é cultural, diz CEO da Mastercard

A empresa de soluções de pagamentos vem conseguindo atingir o objetivo que criou para si há seis anos: incluir 500 milhões de pessoas no mercado financeiro

Agenda

Nesta sexta-feira (27), será divulgada a taxa de desemprego no Brasil. Já na Zona do Euro, o vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, fará um discurso, que normalmente aponta as possíveis direções futuras da política monetária no bloco econômico europeu.

Nos Estados Unidos o dia será cheio. Vão ocorrer discursos de membros do FOMC, como o governador da Reserva Federal Randal Quarles. Também será divulgados o Índice de Preços (PCE) mensal e os gastos pessoais, que mede a variação no valor total gasto pelos consumidores em bens e serviços no país. Além, também tem a divulgação da Confiança do Consumidor americano, apurada pela Universidade de Michigan.

Frase do dia

“Continue fazendo um bom trabalho, mesmo que só por um instante, só pelo cintilar desta pequenina galáxia.” — Wislawa Szymborska, poeta polonesa.