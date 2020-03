Hypera dispara 16% após compra de Neosaldina e outras 17 marcas de remédio

As ações da fabricante de medicamentos Hypera Pharma chegaram a disparar 16,15%, na máxima desta segunda-feira (2), após a empresa anunciar, em fato relevante, a compra de 18 marcas de medicamentos da Takeda Pharmaceutical por 825 milhões de dólares. A operação envolveu remédios de prescrição médica e isentos de receita, incluindo Neosoaldina e Dramin. Às 13h25, os papéis da companhia subiam 14,58% e eram negociados por 39,30 reais.

O portfólio adquirido teve receita líquida de 900 milhões de dólares em 2019, sendo que o Brasil e o México foram responsáveis por 83% e 13%, respectivamente. Com a aquisição, a Hypera se tornou a maior empresa farmacêutica do Brasil e líder em vendas de medicamentos isentos de prescrição.

Segundo a empresa, aquisição – que será a maior da história da companhia – está alinhada com a “estratégia de fortalecer sua presença no mercado brasileiro por meio de marcas líderes e de renome e com alto potencial de crescimento”. Recentemente, a empresa comprou as marcas Buscopan e Buscofem em uma transação que movimentou 1,3 bilhão de reais.

Analistas da Guide Investimentos classificaram o último movimento da Hypera como positivo. “A operação ocorreu a um múltiplo de 3,5x dos últimos 12 meses, abaixo do que [a ação] HYPE3 é negociada atualmente (4,8x), com isso, acreditamos que a transação deve destravar valor”, afirmaram em relatório a clientes.