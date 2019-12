Hypera compra marcas da família Buscopan e ações sobem 4%

São Paulo – A Hypera Pharma anunciou a compra de ativos da farmacêutica alemã Boehringer Ingelheim, incluindo as marcas Buscopan e Buscofem, líderes no segmento antiespasmódico (medicamento que combate dores abdominais) no Brasil.

Em fato relevante divulgado nesta quarta-feira (18), a Hypera comunicou que o valor da aquisição será de 1,3 bilhão de reais. A farmacêutica também informou que a compra está alinhada com a estratégia de se fortalecer no mercado com “marcas consagradas e de alto potencial de crescimento” no Brasil.

A expansão dos negócios agradou os investidores. Na Bolsa, as ações da Hypera chegaram a subir 4,31% quando atingiu sua maior cotação do dia, de 35,07 reais. Por volta das 12h10, o ativo se valorizava 3,51% e liderava as altas do Ibovespa.

Apesar da apreciação acentuada, os papéis da Hypera vêm tendo desempenho abaixo do principal índice da Bolsa, em 2019. Até terça-feira (17), suas ações acumulavam valorização de 12,44% no ano contra alta de 28,14 do Ibovespa.

Ainda assim, o valor de mercado da companhia supera gigantes, como Gol, Klabin e Embraer. Na segunda-feira (16), o valor de mercado da Hypera era de 21,18 bilhões de reais.

Com sede em São Paulo, a Hypera é dona de diversas marcas conhecidas, como Engov, Epocler, Doril, Benegrip, Coristina, Polaramine, Biotônico Fontoura, entre outras. A companhia também tem participação no setor de alimentos com o Zero-Cal.

No terceiro trimestre deste ano, a companhia apresentou lucro líquido de 267,2 milhões de reais – crescimento de 10,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Já a receita líquida aumentou 6,4% na comparação anual, passando de 948,8 milhões no terceiro trimestre de 2018 para 1 bilhão de reais.