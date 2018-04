Hypera avalia acordo de leniência e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (26) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Antiga Hypermarcas avalia firmar acordo de leniência com a PGR. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, a Hypera teve seu nome envolvido pela 1ª vez na Lava Jato em junho de 2015.

Governo desiste de decreto trabalhista e agora avalia projeto de lei. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, o PL teria três pontos, entre eles o que dificulta a atuação de grávidas e lactantes em ambiente insalubre.

Queda do real atrapalha retomada econômica. O Banco Central calcula que, de fevereiro de 2017 a março deste ano, o real teve desvalorização, em termos reais (descontada a inflação), de 15%, revelou o jornal Valor Econômico.

Privatização da Eletrobras pode deixar ‘esqueleto’ de R$ 4 bi à conta de luz. O jornal Folha de S.Paulo mostra que a MP publicada para destravar venda da estatal recebeu adendos que oneram consumidor e União.

Temer e PSDB negociam chapa Alckmin-Meirelles. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, o fraco desempenho em pesquisas eleitorais e ascensão da pré-candidatura de Joaquim Barbosa levaram MDB e tucanos a avaliar aliança.

Com forte demanda, operadoras de saúde têm estreias bilionárias na Bolsa. Após levantar R$ 3,4 bilhões em sua abertura de capital, a cearense Hapvida viu suas ações subirem quase 23% no primeiro dia de pregão.

Força-Tarefa diz que STF provoca tumulto em ação de Lula. Segundo o jornal Valor Econômico, a defesa de ex-presidente apresenta petição para que processo migre para a Justiça Federal de SP.

Eduardo Suplicy recebeu mais de 2 mil correspondências para entregar a Lula. Colunista do jornal Folha de S.Paulo revelou que as cartas chegaram após vereador pedir em rede social homenagens ao ex-presidente.

Política e mundo

Congresso mantém veto presidencial a programa de microcrédito. Trecho vetado pelo presidente Temer, e confirmado pelo Congresso, fixava em 2% ao mês o valor das taxas de juros efetivadas nas operações de microcrédito.

Votação da reoneração depende de trato entre governo e Câmara, diz relator. Deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) voltou a dizer que pretende ampliar de seis para cerca de 20 a quantidade de setores que devem ser poupados.

Governo anunciará reajuste ao Bolsa Família em 1º de maio, diz fonte. Técnicos estariam trabalhando nos cálculos para definir o percentual do reajuste, para que ele fique acima da inflação.

Maia quer votar privatização da Eletrobras na 2ª quinzena de maio. Presidente da Câmara dos Deputados admitiu que ainda não há condições para pautar projeto.

Ruralistas dizem que Temer pode editar MP prorrogando Refis do Funrural. Prazo para adesão ao programa de parcelamento de dívidas de produtores com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural se encerra em 30 de abril.

Senado aprova regras de compliance para partidos políticos. Caso proposta vire lei, siglas serão responsabilizadas pela prática de atos ilícitos e fraudes cometidos por seus dirigentes.

Lava Jato: Conjunto de provas vincula corrupção a sítio atribuído a Lula. Segunda Turma do STF determinou o envio do material que consta nos processos do sítio de Atibaia e do terreno do Instituto Lula para São Paulo.

STF aceita desistência do PEN em liminar de prisão em 2ª instância. Sigla recuou do pedido de medida cautelar depois de enfrentar críticas de que a ofensiva poderia ser uma manobra para beneficiar o ex-presidente Lula.

Justiça abre ação penal contra Agnello, Arruda e ex-assessor de Temer. Ex-governadores José Roberto Arruda e Agnelo Queiroz e ex-assessor Nelson Tadeu Filippelli responderão por desvios nas obras do estádio Mané Garrincha.

PSDB busca minimizar impacto de Lava Jato, Aécio e Azeredo em candidatura. Tucanos consideram pontuais casos de ex-presidentes do partido e reforçam inocência de Geraldo Alckmin em investigação.

Piñera visita Brasil e Argentina em sua primeira viagem de Estado. Novo presidente chileno, Sebastián Piñera, deve assinar acordos com o governo brasileiro após chegar ao país, na sexta-feira (27).

Moody’s reafirma rating dos EUA em Aaa, com perspectiva estável. Agência disse que parecer reflete a força econômica “excepcional” e as instituições do país, além da baixa exposição a choques relacionados a crédito.

Macron diz que aposta que Trump vai retirar EUA do acordo nuclear com Irã. Presidente francês disse que sua proposta para um acordo ampliado foi em parte planejada para não deixar situação em um limbo caso presidente dos EUA deixe o acerto.

Máquina de Maduro sufoca candidatos da oposição na Venezuela. Exibição do presidente venezuelano várias vezes ao dia na TV, sorteio de casas e até de dinheiro aos eleitores são alvos de críticas de concorrentes.

Enquanto você desligou…

Enel eleva para R$ 32 o preço ofertado por ação da Eletropaulo em OPA. Novo valor consta no terceiro aditamento ao edital de oferta pública voluntária concorrente para aquisição das ações de emissão da distribuidora.

Eletropaulo cancela oferta de ações após Enel elevar proposta. Mais cedo, a italiana Enel elevou a proposta pela distribuidora, mas pediu o cancelamento da oferta pública, como foi feito.

Multiplan tem lucro líquido de R$98 milhões no 1º trimestre. Resultado representa alta de 80,8% em relação ao mesmo período do ano passado.

Lucro líquido da EcoRodovias sobe 49,6% no 1º trimestre. Companhia do setor de infraestrutura obteve resultado de R$ 146,7 milhões de janeiro a março.

Lucro ajustado da Visa salta 26% no trimestre, para US$ 2,6 bi. O lucro ajustado por ação avançou de US$ 0,86 para US$ 1,11 (ação classe A) na mesma comparação, um salto de 30%.

Vale tem lucro líquido de US$ 1,59 bi no 1º trimestre, queda de 36,1%. A receita operacional líquida, por sua vez, chegou em US$ 8,603 bilhões, aumento de 1% ante o mesmo intervalo do ano passado.

Dívida líquida da Vale no fim de março alcança US$ 14,90 bi. No primeiro trimestre do ano, a Vale registrou uma perda financeira de US$ 624 milhões, ante uma perda de US$ 613 milhões no primeiro trimestre de 2017.

Lucro líquido da Samsung sobe 52% no 1º trimestre. O salto ocorreu em meio ao aumento de vendas de chips de memória.

Moody’s dá perspectiva negativa à General Electric. Parecer da agência sobre a classificação da dívida da companhia levou em conta a divulgação de aumento de gastos legais.

S&P reafirma rating do Banco do Brasil em BB-, com perspectiva estável. Na avaliação da S&P, o BB recuperou lucratividade devido à melhora na margem líquida de juros, à melhor eficiência e a menores perdas com crédito.

Anatel rejeita proposta de TAC da Telefônica. Aprovado em 2016, o TAC da Telefonica previa a troca dos cerca de R$ 5 bilhões em multas por investimentos na rede de banda larga.

Agenda

Nesta quinta-feira, saem informações dos empréstimos bancários do mês de março. Na zona do Euro, o destaque é a decisão de taxa de juros pelo Banco Central Europeu de abril, além da taxa de Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez e da taxa de Facilidade Permanente de Depósito. Já nos Estados Unidos, será divulgado o Núcleo de Pedidos de Bens Duráveis de março.