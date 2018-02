Huck escolhe TV a Planalto e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (16) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Temer autoriza intervenção do exército no Rio de Janeiro. A partir de agora, o exército passará a ter responsabilidade sobre polícias, bombeiros e área de inteligência do Estado, inclusive com poder de prender seus membros.

Huck opta por TV e aborta plano de disputar o Planalto. Após voltar a se movimentar entre líderes políticos e econômicos, apresentador da Globo descarta candidatura, segundo o jornal O Estado de S.Paulo.

Petrobras cria blindagem contra o governo. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, a estatal incluiu regras que obrigam União a cobrir prejuízo de políticas intervencionistas.

Fazenda quer participar de investigação antidumping. O jornal Valor Econômico divulgou que o Ministério da Fazenda entende que é preciso resistir à tentação de medidas protecionistas e integrar mais rapidamente o país às cadeias globais de produção.

Tucanos se unem em frente ‘anti-Doria’ em SP. Reportagem do jornal Folha de S.Paulo revela que José Aníbal, Floriano Pesaro e Luiz Felipe d’Avila decidiram atuar articulados para garantir que as prévias para a definição do candidato ocorram depois do prazo de desincompatibilização, em abril.

Brasil avançará mais no mercado de commodities estimam EUA. Usda prevê que país tenha 47% do mercado de soja e 46% do de frango em dez anos.

Eletropaulo pode pagar R$ 1,6 bi à Eletrobras. De acordo com o jornal Valor Econômico, o anúncio deve encerrar uma disputa judicial que se arrasta há quase 30 anos.

Política e mundo

Justiça suspende depoimento de Lula previsto para terça-feira. O magistrado atendeu a um pedido feito pela defesa de Lula, e não há previsão para novo depoimento.

Preços de combustíveis caem nos postos após queixas do governo. A cotação média da gasolina na bomba recuou 0,21% entre 4 a 10 de fevereiro, na comparação com a semana anterior, para 4,212 reais por litro. O valor médio do diesel no país recuou 0,2%, para 3,388 reais por litro

Senador protocola pedido de criação de CPI da Eletrobras. Para ser criado o colegiado, o pedido precisa ainda ser lido no plenário da Casa, o que deve ocorrer a partir da próxima segunda.

Líderes na Câmara consideram saída de Huck favorável para centro. Para os partidos de centro, a saída de Huck beneficia as pré-candidaturas do governador Geraldo Alckmin e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia.

Temer assina MP com ações emergenciais para venezuelanos em Roraima. A MP determina ações emergenciais nas áreas de proteção social, saúde, educação, direitos humanos, alimentação e segurança pública.

Tribunal da Lava Jato nega reinterrogatório de Palocci. O ex-ministro está preso desde setembro de 2016 e tenta fechar delação premiada.

Senado rejeita proposta migratória apoiada por Trump. A Casa também tinha rejeitado uma iniciativa bipartidária que incluía um caminho para conceder a cidadania aos jovens sem documentos que chegaram aos EUA quando crianças.

Juiz determina prisão sem fiança para autor de massacre em escola na Flórida. A defesa declarou que o cliente, um ex-estudante da instituição de ensino, se encontra “profundamente arrependido”.

Enquanto você desligou…

Cade confirma aprovação de compra da Itambé pela Lactalis. Segundos advogados, a Vigor não apresentou questionamentos à decisão do Cade publicada no dia 30 de janeiro.

Oi: empresas em recuperação têm geração de caixa negativa. As empresas do Grupo Oi que estão em recuperação judicial registraram uma Geração de Caixa Operacional Líquida negativa em R$ 34 milhões em dezembro de 2017.

CVM abre inquérito administrativo contra a JBS. Autarquia apura possíveis violações aos deveres fiduciários dos membros do Conselho de Administração da JBS, no período de 2013 a 2017.

Agenda do dia

Nesta sexta-feira, sai o IBC-Br. Nos Estados Unidos, sai o dado de janeiro das Licenças de Construção.