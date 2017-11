Oi anuncia novo CEO e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (27) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Luciano Huck desiste de se candidatar à Presidência. Apresentador de TV publicou um artigo no jornal Folha de S. Paulo abrindo mão de sua candidatura nas eleições de 2018.

Temer deve receber alta e voltar às negociações da Previdência. Após uma angioplastia, presidente deve retomar sua agenda de negociações para aprovação da reforma.

Oi nomeia Eurico de Jesus Teles Neto como CEO interino. Executivo acumulará o comando com a diretoria jurídica da companhia.

Justiça da França investiga Abilio Diniz por corrupção. Segundo a Veja, autoridades francesas investigam um suposto pagamento de propina do Pão de Açúcar a Antonio Palocci.

MPF investiga Tanure por ‘insider’, após alerta da CVM. Acionista minoritário de Oi é alvo de uma investigação em uma operação envolvendo ações da companhia de petróleo e gás Petro Rio.

Maduro nomeia general para comandar petroleira nacional. Presidente da Venezuela entregou ao general Manuel Quevedo o comando da petroleira estatal PDVSA.

Política e mundo

Governistas admitem novas concessões na reforma da Previdência. Fontes disseram que ao menos um ponto da reforma poderá ser modificado, e citaram uma eventual redução no tempo de contribuição.

Renúncia de presidente da Oi surpreende governo, diz fonte. O governo continuará negociando uma solução para a empresa, principal fornecedora de serviços de telecomunicações para o Estado e que está em processo de recuperação judicial desde junho do ano passado.

PGR pede condenação de Gleisi e Paulo Bernardo na Lava Jato. O pedido faz parte das alegações finais da ação penal na qual ambos são acusados de receber R$ 1 milhão para a campanha da senadora em 2010.

Preço médio da gasolina supera R$4 o litro, novo recorde. Foi o 3º recorde semanal consecutivo dos preços da gasolina no país, após a Petrobras ter aumentado os valores do combustível vendido às distribuidoras.

Governo estima recessão sem reforma da Previdência. Relatório do Ministério do Planejamento projeta que, se a reforma da Previdência não for aprovada até 2018, o país pode entrar em recessão já em 2019.

Enquanto você desligou…

Eletrobras deve mudar modelo de venda de distribuidoras. Segundo o jornal Valor Econômico, a companhia deve mudar o modelo proposto pelo BNDES.

Presidente da Oi sai e cobra a conta. O presidente da Oi, Marco Schroeder, comunicou na sexta-feira sua renúncia. Schroeder entrou na companhia há pouco mais de um ano, para tentar encontrar um consenso entre acionistas e credores para a recuperação judicial da empresa.

Efeito Black Friday: Bezos chega aos U$ 100 bilhões. É a consolidação de um momento histórico não só para Bezos, como para a Amazon. As vendas da varejista avançaram 18,4% no ano. O valor de mercado da companhia subiu 50% no ano, para 570 bilhões de dólares.

Agenda do dia

Nesta segunda-feira, sai o Boletim Focus do Banco Central. Nos Estados Unidos, sai o dado de outubro de venda de casas novas.