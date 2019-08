Huck, Bolsonaro, o avião e o BNDES; Coaf no BC e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta terça-feira (20) bem informado:

As quentes do dia

Câmara discute reforma tributária à sombra de nova CPMF

Um dos eixos da PEC é uma espécie de imposto sobre transações financeiras, o que faz referência à antiga CPMF e deve ser rechaçado pelo Congresso

Bolsonaro conclui mudança do Coaf para o Banco Central

Segundo nota do governo, órgão passará a se chamar Unidade de Inteligência Financeira e terá “autonomia técnica e operacional”

Sacrifício para todos? Câmara começa a discutir Previdência dos militares

Expectativa é que comissão que discute Previdência dos militares, que vai correr em paralelo à reforma principal, aprove o projeto do governo sem alterações

Sem verba, Receita pode desligar emissão de CPF e restituição do IR

Arrecadação de tributos, emissões de certidões negativas, controle aduaneiro e operações de comércio exterior também serão afetados

BNDES divulga financiamento de Huck para compra de avião

Dados foram liberados pelo banco cinco dias depois de palestra na qual apresentador fez críticas a Jair Bolsonaro

Política e Mundo

MP que cria novo Coaf abre brecha para que órgão receba indicações políticas

Segundo a Folha, texto não trouxe trava que limitava pessoal a servidores técnicos do BC, como planejava a equipe econômica

Premier italiano vai ao Senado tentar salvar governo

Matteo Salvini, atual ministro do Interior, pediu uma moção de censura contra o primeiro-ministro Giuseppe Conte, do Movimento Cinco Estrelas

Favorito a PGR foi acusado por assinatura falsa e aposentadoria irregular

Antonio Carlos Simões Martins Soares, que despontou como preferido de Bolsonaro, é desconhecido dos próprios pares e já teve percalços na Justiça

Tucanos querem barrar filiação de Alexandre Frota no PSDB

Membros do partido afirmam que o deputado tem “histórico de hostilidades ao PSDB e suas mais emblemáticas lideranças”

Marinha dos EUA está pronta para “fazer o que for preciso” com a Venezuela

Declaração de integrante do órgão ocorre semanas após o presidente Donald Trump afirmar que analisa um bloqueio naval ao país

Enquanto você desligou

Em meio a uma crise, Receita confirma substituição de número 2

A troca ocorre em meio a crise institucional após órgão ser alvo de críticas sobre atuação política

Relator quer votar reforma tributária em 45 dias na CCJ do Senado sem CPMF

Apoiando que não haja CPMF, Roberto Rocha defendeu cobrar impostos de transações em sites eletrônicos

Primeiro fundo de investimento vegano é listado na Bolsa de Nova York

O VEGN, como será identificado, considera fatores ambientais, sociais ou de governança, além da defesa aos animais em decisões de investimento

Dono do Bitcoin Banco tem bens penhorados e pode ir para a Suíça

Grupo chegou a ser um dos maiores negociadores de moedas digitais do mundo com operações entre as empresas

CVM abre investigação contra executivos da Vale por tragédia de Brumadinho

Autarquia afirmou que o inquérito diz respeito aos deveres da companhia em relação aos seus acionistas e investidores

Sony vai comprar desenvolvedora de Games Insomniac

Acordo ajudará a fabricante a aumentar sua oferta antes do lançamento de jogos por streaming por empresas como o Google

Agenda

Nesta terça-feira (20), o Ministério do Trabalho e Emprego divulga o Índice de Evolução de Emprego do Caged, com os dados da criação de novos postos de trabalho em julho. Nos EUA, o American Petroleum Institute, como faz todas as semanas, atualiza os estoques de petróleo bruto, assim como o de gasolina e de destilados. Por fim, às 19h, Randal Quarles, governador do Fed e membro do Fomc (o equivalente americano ao Copom brasileiro), fará seu discurso, que pode trazer pistas da política monetária do país.