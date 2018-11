XP retoma planos de abrir capital nos EUA e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira, 26, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

XP Investimentos planeja abrir capital na Nasdaq. Segundo o Valor Econômico, o principal incentivador da abertura de capital é o fundo de private equity (participações acionárias) General Atlantic, acionista da plataforma.



Empreiteiro César Mata Pires Filho, da OAS, se entrega à Polícia Federal. Pires Filho é acusado de participar do esquema de pagamento de propina a ex-dirigentes da Petrobras e do Fundo Petros

Novo Congresso deve R$ 660 milhões à União. Mais de 90% desses débitos estão concentrados em apenas 15 congressistas de acordo com dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional obtidos pelo jornal Estado de S. Paulo.

A robusta Brink’s quer aprender com a agilidade e os riscos de startups. Enquanto a companhia é conhecida por produtos robustos, as startups normalmente buscam crescer muito rapidamente e assumindo riscos

Plataforma de Bolsonaro, combate à violência não é prioridade na Câmara. Segundo dados do jornal O Globo, desde 2003, apenas 6% de 1.834 projetos para lidar com aumento da violência foram aprovados.

Elite econômica abriu mão de seu verniz ao eleger Bolsonaro, diz Haddad. Em entrevista à Folha de S. Paulo, petista disse que agenda obscurantista de presidente eleito ajudará a dar fôlego a neoliberalismo



Vídeos vetados pelo TSE continuam no ar. Segundo o jornal Estado de S. Paulo, conteúdo enganoso que foi alvo da Justiça Eleitoral sobrevive nas redes graças a pedidos de remoção imprecisos ou a novas postagens

Teve problemas na Black Friday 2018? O que fazer. Seu pedido foi cancelado, a loja cobrou um preço maior ou você se arrependeu da compra? Veja quais são os seus direitos

Política e mundo

EUA usam gás lacrimogêneo para dispersar caravana de imigrantes. Agentes americanos dispararam bombas de gás lacrimogêneo a fim de dispersar multidão.

Moscou confirma captura de três navios militares ucranianos. Uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU foi convocada para esta segunda-feira, anunciou a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas

Nas urnas, Suíça rejeita proposta populista. Para os críticos, uma eventual aprovação poderia significar o fim da posição do país de mediador em conflitos internacionais e crises.

Equipe de transição define 15 áreas da economia com prioridade. Áreas vão desde privatizações à situação dos servidores públicos e a relação com os organismos internacionais

Bolsonaro diz ser contra revalidação de diplomas para médicos brasileiros. Em entrevista neste domingo, 25, Bolsonaro foi enfático ao discordar do Revalida



Entenda quais são os principais pontos do acordo do Brexit. Acordo fechado neste domingo pelos líderes europeus, que estabelece as bases da saída do Reino Unido

UE aprova o divórcio com o Reino Unido. O presidente da Comissão Europeia classificou o Brexit como uma “tragédia”, um momento triste

Quem é quem no time liberal de Paulo Guedes. O superministro da Economia está formando para 2019 uma equipe com pessoas que seguem a mesma cartilha, a do liberalismo econômico

União entre gays divide Taiwan, primeiro país da Ásia a reconhecê-la. O casamento igualitário se tornou em Taiwan um tema complicado e em uma “batata quente” para os políticos

Bolsonaro cogita criação de campo de refugiados para venezuelanos. Ele afirmou que os venezuelanos fogem de uma ditadura e que o Brasil não pode deixá-los à própria sorte

Bolsonaro articula inédito apoio temático para avançar na área econômica. Equipe acredita que vai garantir votos suficiente no Congresso para mudar a Constituição em relação a regras de aposentadoria e pagamento de pensões

Ministério da Cultura nega que Roger Waters tenha usado a Lei Rouanet. Na prática, isso torna pouco provável que o processo movido pela campanha do presidente eleito Jair Bolsonaro tenha algum outro prosseguimento

Moro irá apresentar projeto contra o crime no início do governo Bolsonaro. Para futuro ministro, serão necessárias algumas mudanças nas leis criminais para dar suporte ao combate efetivo às ilegalidades

Mais de 150 entidades de 87 países se unem contra Escola Sem Partido. O texto teve o apoio de entidades de todos os continentes e países, como EUA, Reino Unido, Holanda, Suíça e Dinamarca

Enquanto você desligou…

Teve problemas na Black Friday 2018? O que fazer. Seu pedido foi cancelado, a loja cobrou um preço maior ou você se arrependeu da compra? Veja quais são os seus direitos

Com petróleo em baixa, Petrobras perde quase R$ 50 bi em valor de mercado. Investidores deixaram para trás entusiasmo com a eleição de Bolsonaro e castigam as ações da empresa por conta da perspectiva de queda de receita

Petróleo nos EUA desaba quase 8% apesar de conversas sobre cortes na Opep. Foi a sétima perda semanal consecutiva em meio a receios de um excesso de oferta, apesar de nações produtoras considerarem cortes na produção

Damaso e Le Grazie, do Banco Central: impulso à inovação financeira. Com o mercado de pagamentos em ebulição, dois diretores do Bacen falam do desafio de construir um arcabouço regulatório flexível, mas com restrições

Agenda

Nesta segunda-feira, o destaque no âmbito doméstico é a divulgação do boletim Focus, com o resumo dos resultados da pesquisa de expectativas de mercado para a economia brasileira. Nos Estados Unidos, serão divulgados posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC em relação a ouro, petróleo e ao índice S&P 500. Já na Zona do Euro, serão realizados os discursos de membros do Banco Central Europeu, entre eles o do presidente Mario Draghi.