HSBC rebaixa preço-alvo para ações do Pão de Açúcar

São Paulo – A equipe de análise do HSBC reduziu o preço-alvo para as ações do Pão de Açúcar (PCAR4) após a empresa publicar os resultados do segundo trimestre “abaixo da estimativa devido a maiores despesas com vendas, gerais e administrativa”. A projeção para os papéis foi reduzida de 93 reais para 91 reais. A recomendação de alocação acima da média do mercado (overweight) foi reiterada.

Francisco Chevez e Manisha Chaudhry, que assinam o relatório, chamam atenção para o Ebitda consolidado (geração operacional de caixa) de 641,2 milhões de reais, 7,1% abaixo do esperado. Segundo eles, os números foram afetados por maiores despesas com vendas, gerais e administrativas da Globex (controladora das redes varejistas Casas Bahia e Ponto Frio), além da transferência de 38 milhões de reais em participação nos lucros reclassificados como despesas operacionais segundo as exigências do IFRS, novo padrão contábil.

O banco revisou a estimativa de lucro por ação para 2011 de 3,36 reais para 2,69 reais e, para 2012, rebaixou de 4,25 reais para 4,21 reais. “Nossas estimativas revisadas refletem um maior crescimento das vendas mesmas lojas no segmento de alimentos e na Globex, compensado por despesas operacionais maiores que o esperado na Globex, considerando que reduzimos um pouco nossa expectativa em relação aos ganhos de sinergia”, justificam os analistas.