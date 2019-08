Hora de votar os destaques da Previdência e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta quarta-feira (7) bem informado:

As quentes do dia

Após aprovar Previdência em 2° turno, Câmara se debruça sobre destaques

O texto base da reforma foi aprovado por 370 deputados, menos que os 379 a favor no primeiro turno, mas bem acima dos 308 votos necessários

Petrobras pode unir termoelétricas em única empresa para depois vendê-las

Plano seria vender grupo de termoelétricas por meio de abertura de capital na Bolsa

Metade das empresas já tem plano de previdência complementar, diz estudo

Benefícios fiscais a empresas que criam planos de Previdência funcionam como incentivos

Há vida em meio a crises? Os resultados da Braskem

Maior petroquímica da América Latina deve reportar uma receita de R$ 13,4 bi e um lucro líquido entre 220 milhões e 375 milhões de reais no período

STF julga ação do PSL para facilitar pena a menor infrator

Em 2005, a legenda do presidente Jair Bolsonaro entrou com uma ação que visa mudar as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente

Política e Mundo

Câmara aprova medida que permite votar logo 2º turno da Previdência

Interstício é uma ferramenta legislativa que permite “pular” prazo de 5 sessões entre um turno e outro para votação de uma PEC

Marco Aurélio: fala de Bolsonaro sobre “xiita ambiental” na PGR é retórica

Presidente havia dito que não pretende indicar um “xiita” da questão ambiental nem das minorias para a Procuradoria-Geral da República

STF nega pedido do governo turco para extraditar opositor de Erdogan

Entendimento do colegiado foi o de que não há garantias de que empresário Ali Sipahi seria submetido a um julgamento imparcial pelas autoridades turcas

É falso que Conad era aparelhado; atas comprovam a diversidade de opiniões

Reuniões mostram que representantes da sociedade civil que faziam parte do Conad possuíam diversidade de posicionamentos em relação às políticas de drogas

Estado Islâmico está “ressurgindo” na Síria, aponta relatório

O documento indica que os jihadistas puderam se reagrupar porque as forças de combate continuam sendo incapazes de manter operações no longo prazo

Governo uruguaio acusa EUA de intromissão em sua campanha eleitoral

Acusação foi após os EUA emitirem um alerta aos seus cidadãos que viajarem ao Uruguai sobre o “aumento da delinquência” no país sul-americano

Trump acusa Google de prejudicá-lo antes das próximas eleições

O presidente dos EUA repercutiu acusações feitas na TV por um ex-engenheiro do Google, de que a empresa quer “garantir que Trump perca em 2020”

Enquanto você desligou

Câmara aprova texto-base da Previdência em 2° turno por 370 votos

Segundo Maia, os deputados começarão a discutir os destaques em sessão marcada para as 9h de hoje. Texto ainda precisa ser aprovado pelo Senado

Femsa adquire fatia de 50% na Raízen Conveniências

Acordo prevê a formação de uma joint venture entre as duas empresas, segundo fato relevante publicado nesta terça-feira, 6

Iguatemi tem lucro praticamente estável no 2º trimestre

Administradora de shoppings de alto padrão informou lucro de R$ 60,1 milhões entre abril e junho em comparação a R$ 60,6 milhões no mesmo período de 2018

Dona de Raia e Drogasil tem alta de 13% no lucro do 2º tri

RD anunciou nesta terça-feira, 6, resultado de R$ 160,5 milhões no lucro ajustado no trimestre de abril a junho

Engie Brasil tem lucro líquido de R$385,4 milhões no 2º trimestre

Subsidiária da francesa Engie no Brasil apresentou resultado com queda de 34,6% em relação ao mesmo período do ano passado

Nokia diz que leilão para 5G no Brasil pode ser o maior do mundo

Após lançar no Uruguai a primeira rede comercial 5G da América Latina, a finlandesa agora mira o Brasil, seu maior mercado na região

Agenda

Nesta quarta-feira (7), o IBGE divulga as vendas no varejo em junho, assim como o acumulado do ano. Esse indicador é importante porque mostra os gastos dos consumidores e, de uma maneira geral, a força da economia. Nos EUA, o Energy Information Administration atualiza os estoques de barris de petróleo bruto e em cushing. Já o US Department of Treasury leiloa notas do Tesouro com vencimentos para daqui a dez anos