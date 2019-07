Hora de votar a reforma; como ficará a Vale na bolsa e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta quarta-feira (10) bem informado:

As quentes do dia

Agora vai? Câmara começa a votar a reforma da Previdência

Projeto estabelece a idade mínima de aposentadoria de 62 anos para mulheres e de 65 para homens; votação deve começar às 10h30

UE corta projeção de crescimento da zona do euro em 2020

Previsão do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro em 2020 caiu de 1,5% para 1,4%

Vale condenada por Brumadinho: qual o impacto na bolsa?

Justiça de MG condenou a pela primeira vez companhia a reparar todos os danos causados pelo rompimento das barragens que deixaram 270 mortos

Liderado pelo SoftBank, Creditas recebe aporte de US$ 231 milhões

EXCLUSIVO: Avaliada em 750 milhões de dólares, fintech de crédito com garantia receberá 200 milhões de dólares do fundo japonês

Imbróglio judicial lança dúvidas sobre leilão de slots da Avianca

A aérea decidiu realizar a venda de seus slots mesmo após decisão contrária da justiça, o que coloca desconfiança na legalidade do certame

Política e Mundo

Dallagnol recusa convite para ir à Câmara falar sobre Moro

Em ofício enviado aos deputados, o procurador avisa que não irá à audiência por preferir manter suas manifestações políticas “na esfera técnica”

Brasil é o segundo país mais violento da América do Sul, aponta ONU

Atrás apenas da Venezuela, país registrou 30,5 homicídios intencionais por cada 100 mil habitantes em 2017

Obesidade e fome são dois grandes males da América Latina, diz relatório

Informe elaborado por OCDE e FAO alerta sobre uma mescla de subalimentação, obesidade e falta de micronutrientes, criando um grave problema de saúde pública

Trump diz que Reino Unido e May fizeram uma “bagunça” com o Brexit

O líder americano também criticou o embaixador do Reino Unido em Washington, Kim Darroch, lembrando que não lidará mais com ele

Irã faz novas ameaças nucleares que podem reverter progresso de acordo

País aumentou o enriquecimento de urânio, superou o limite de 4,5% e já fala em 20% de pureza do elemento

Enquanto você desligou

Alemanha e França acertaram apoio a Carney para chefiar FMI, diz jornal

Christine Lagarde vai para o Banco Central Europeu

Por que a CSN teve a maior alta da bolsa no 1º semestre?

Com a alta expressiva do minério de ferro, o conglomerado de Benjamin Steinbruch vem agradando o mercado com seu bom desempenho na mineração

Cade aprova compra da Ferrous pela Vale sem restrições

A Ferrous tem operações de minério de ferro em Minas Gerais e na Bahia e foi comprada por cerca de US$ 550 milhões

IBGE publica edital para contratar 400 analistas para Censo 2020

Censo tem sido motivo de polêmicas por causa de cortes orçamentários e já teve pelo menos cinco profissionais pedindo o afastamento de seus cargos

Agenda

Nesta quarta-feira (10), para iniciar a semana após recarregar as baterias no feriado, o IBGE divulga o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) do mês de junho e também o acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da inflação no país. Nos EUA, o Fed libera a ata da última reunião do Fomc (o equivalente americano ao Copom), que ajuda a entender a política monetária da entidade. E lembrando que pela manhã haverá depoimento de Jerome Powell, presidente do Fed, em Washington. E, pela tarde, James Bullard, diretor-executivo do Fed, fará seu discurso, que também traz pistas sobre a política monetária. E ainda é o dia de o Energy Information Administration atualizar os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA. É às 14h, acontece o leilão das notas do Tesouro americano com vencimento dez anos.