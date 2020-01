Hora de explicações no BNDES; coronavírus sob cerco e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (29) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Sob pressão, Montezano tentará explicar auditoria no BNDES

Presidente do BNDES deve dar uma entrevista para tentar explicar auditoria de R$ 48 milhões que não encontrou suposta “caixa-preta”

Empresas e governos seguem com cerco ao coronavírus

Dez cidades chinesas estão isoladas, a Starbucks fechou metade de suas 2 mil lojas na China e os EUA podem suspender voos para o país

Os melhores fundos para investir de R$ 10 a R$ 1 mil

Guia EXAME/FGV 2020 separou os melhores fundos com aplicação mínima entre R$ 50 e R$ 1 mil. Confira

Às vésperas de decisão do Fed, Trump pede juros mais baixos — de novo

Nesta terça, o “banco central americano” deve decidir se abaixa ou mantém a taxa básica de juros

Relator da reforma tributária defende que Congresso vote texto único

Congresso deve criar uma comissão mista para que deputados e senadores tratem ao mesmo tempo sobre a reforma

Trump ratifica “novo Nafta” em meio a julgamento no Senado

O tratado comercial da América do Norte irá vigorar por 16 anos, poderá ser alterado a cada seis e dará vantagens a empresas dos EUA

Pesquisadores já criaram uma vacina para o coronavírus da China

Especialistas em Hong Kong têm uma vacina contra o vírus, mas ainda precisam de tempo para testes em animais e humanos

Política e mundo

Equipe de Trump pede absolvição em julgamento de impeachment

Defesa de Trump tentou minimizar as alegações do ex-conselheiro John Bolton

América Latina tem 25 mi de desempregados e serão mais em 2020, diz OIT

Relatório considera situação da América Latina “alarmante”, já que um em cada cinco jovens não consegue emprego, a taxa mais alta em uma década

Governo Bolsonaro é menos liberal do que diz ser, afirmam Pérsio e Armínio

Segundo os ex-presidentes do BC, não é privatização que está em curso e, sim, uma simples reorientação dos recursos das subsidiárias para as estatais

Estados querem endurecer proposta que reduz salário de servidores

Secretários de Fazenda querem que medidas como a suspensão de promoções e a proibição de realização de concursos públicos sejam acionadas automaticamente

Governo anuncia demissão de presidente do INSS após crise das filas

Renato Vieira será substituído pelo atual secretário de Previdência, Leonardo Rolim

Enquanto você desligou

Ministério da Saúde confirma 3 casos suspeitos de coronavírus no Brasil

Ministério da Saúde orienta que viagens para a China devem ser realizadas em casos de extrema necessidade

Apple anuncia resultado recorde e vendas do iPhone voltam a subir

Após queda nas vendas de iPhones ao longo de 2019, a receita com vendas do celular teve alta de 8% no quarto trimestre

Agenda

Nesta quarta-feira, o Sistema de Reserva Federal (FED) divulgará as taxas de juros nos EUA, assim como será conhecida a declaração do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), para situar os investidores sobre a política monetária americana. Relatórios como os estoques de petróleo bruto, o índice de vendas imobiliárias pendentes, a balança comercial de bens e os níveis de estoque do varejo também estão na ordem do dia.