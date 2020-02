Hora de comprar ações?; BC contra a alta do dólar e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quinta-feira (27) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

O Ibovespa despencou: é hora de comprar ações?

Pressionado por avanço de coronavírus fora da China, Ibovespa registra maior queda desde Joesley Day

Banco Central tenta conter disparada do dólar

O BC vai leiloar no meio da manhã desta quinta-feira até 20 mil contratos de swap cambial, com valor total de 1 bilhão de dólares

__________________

Cervejaria AB InBev tem queda no lucro — e vê ameaça da China

Resultados da maior cervejaria do mundo mostraram queda no lucro no começo de 2020 devido ao coronavírus. No Brasil, as marcas premium são a esperança

Em Londres, um debate sobre o papel do mercado nas mudanças climáticas

Junto de Christine Lagarde, o presidente do Banco da Inglaterra lança nesta quinta proposta para promover o financiamento de projetos sustentáveis

Trump minimiza risco de coronavírus e não descarta restringir viagens

Até esta quarta-feira, havia 60 casos nos Estados Unidos: 15 detectados pelo sistema público de saúde e 45 repatriados do exterior

Política e mundo

Em vídeo, Eduardo defende projeto pivô de embate entre governo e Congresso

O deputado elogia a votação da proposta do Orçamento Impositivo, questão delicada que já gerou conflitos entre o Executivo e o Legislativo

Bolsonaro pede a ministros que não comentem sobre vídeo contra Congresso

Após uma enxurrada de críticas, orientação do presidente é para que integrantes do governo não estendam as discussões sobre o caso

Dias Toffoli: Brasil não pode conviver com um clima de disputa permanente

Após o presidente Jair Bolsonaro compartilhar vídeo convocando para manifestações contra Congresso e STF, ministro defende “convivência harmônica”

Enquanto você desligou…

Bolsa perde R$ 290 bilhões em valor de mercado em um dia

Valor é maior do que um Itaú ou uma Vale inteira; Ibovespa caiu 7% nesta quarta, maior retração diária desde “Joesley day”

Vendas do Tesouro Direto caem 27,6% em janeiro

De acordo com o Tesouro Nacional, a venda de títulos públicos pelo Tesouro Direto a pessoas físicas somou R$ 2 bilhões em janeiro

Microsoft revê projeção trimestral e cita impactos do coronavírus

Embora não tenha mencionado nova meta para o setor de Computadores Pessoais, a empresa já afirmou que não espera cumprir as primeiras projeções

Brasil cobra que OMS classifique novo coronavírus como “pandemia”

A medida seria um reconhecimento de que a doença infecta, simultaneamente, pessoas ao redor do mundo, e não está restrita a uma região

Panasonic desiste de parceria com Tesla em fábrica de painéis solares

O movimento aumenta a incerteza sobre a unidade de negócios de energia solar da Tesla, que já foi reduzida drasticamente

Marinha confirma vazamentos em navio que está afundando no Maranhão

A embarcação, que carrega 300 mil toneladas de minério de ferro da Vale, está encalhada na costa do Estado

Agenda

Nesta quinta-feira (27), os Estados Unidos divulgam o PIB do quarto trimestre do ano passado. O índice é um dos principais da economia e indica o crescimento econômico da região no período. O Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho.

Por fim, o Índice de Vendas Imobiliárias Pendentes NAR também será publicado nesta quinta. Ele é projetado para ser o principal indicador de atividade do setor imobiliário.

Frase do dia

“Seus clientes mais insatisfeitos são sua maior fonte de aprendizado.” — Bill Gates