Hering sobe mais de 7% após apresentar crescimento do lucro no 3T

As ações da Hering chegaram a subir 7,4%, nesta sexta-feira (1), após a empresa apresentar 64,126 milhões de reais de lucro líquido no terceiro trimestre – incremento de 22,3% se comparado ao mesmo período do ano passado. Às 16h15, o papel subia 6,10 era negociado a 33,39 reais.

Em relatório, banco BTG Pactual considerou positivo o aumento de eficiência da varejista. No trimestre, a empresa fechou 23 lojas físicas e mesmo assim teve crescimento de 0,5% da receita bruta de vendas na comparação anual.

Isso só foi possível devido ao aumento de 6,6% das vendas em mesmas lojas (SSS, do inglês same store sales). O dado inclui a participação das vendas online e serve como um indicador de produtividade para empresas de varejo. Somente no comercio online, a receita bruta da empresa aumentou 53,2%.

Apesar de considerar o resultado acima das expectativas, o BTG acredita que a Hering ainda precisa mostrar sinais mais concretos de crescimento nas vendas, especialmente no setor de multimarcas, que teve recuo de 5,7% na comparação anual, mesmo representando 40,7% do total da receita bruta da companhia.

Até o fechamento do pregão de quinta-feira (31), os papeis da Hering acumulavam valorização de 10,89% no ano. Caso o ativo encerre o dia valendo 33,39 reais, a alta acumulada será de 17,65%. Para o BTG, que definiu 26 reais como o preço alvo, a ação não está barata.