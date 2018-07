Hasbro vende menos brinquedos, mas ações disparam 13%

São Paulo – As ações da Hasbro, maior fabricante de brinquedos do mundo, registravam forte valorização nesta segunda-feira (23). Os papéis subiam 13,85% e eram negociados por 106 dólares, cada um.

A companhia, dona de franquias como “My Little Pony”, “Monopoly” e “Transformers”, divulgou seus dados referentes ao segundo trimestre deste ano.

No período, as vendas somaram 904,5 bilhões de dólares, uma queda de 7% na comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar da baixa, as vendas ficaram bem acima do esperado, que era de 833 milhões de dólares.

O lucro líquido registrado foi de 60,3 milhões de dólares, aproximadamente 48 centavos por ação. A previsão era de 29 centavos por ação.

O CEO da companhia, Brian Goldner Said, afirmou que a Hasbro deve ser capaz de ir além do fechamento da Toys “R” Us e recuperar a receita perdida após o fechamento das lojas. Disse ainda que a Hasbro está procurando atender a demanda de outros varejistas, como Walmart, Target e Amazon.