Hapvida precifica IPO em R$23,50 por ação e movimenta R$3,43 bi

São Paulo – A operadora de planos de saúde Hapvida precificou sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em 23,50 reais por ação, segundo dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O número veio um pouco acima do meio da faixa indicativa que era entre 20,41 reais e 25,66 reais por papel, e confirma os dados antecipados na véspera pela Reuters.

A oferta primária (emissão de novos papéis) e secundária (venda de ações de acionistas) movimentou 3,43 bilhões de reais, segundo dados da CVM.

Os papéis começam a ser negociados na B3 na próxima quarta-feira, com o código HAPV3, marcando a segunda estreia na bolsa paulista esta semana.

Na véspera, as ações da Notre Dame Intermédica começaram a ser negociadas na B3, encerrando o dia com alta de 22,7 por cento em relação à precificação do IPO, de 16,50 reais.