Hapvida fará oferta primária de ações

A operadora de plano de saúdes Hapvida Participações e Investimentos fará oferta de ações que pode movimentar até 2,63 bilhões de reais, de acordo com fato relevante no final da sexta-feira.

A empresa venderá inicialmente 46,44 milhões de ações em uma oferta primária de ações. Considerando lotes suplementares e adicionais, a Hapvida pode vender mais 16,254 milhões novas ações.

A Hapvida informou que usará os recursos da oferta de ações para financiar aquisições. Em maio, a empresa adquiriu o grupo rival São Francisco Saúde por 5 bilhões de reais.

O preço por ação será definido em 24 de julho.

As unidades de banco de investimento do Banco BTG Pactual, do Bank of America, do Goldman Sachs e do Banco Santander Brasil irão coordenar a oferta.