Haddad pode assumir disputa e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (15) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Começa a campanha mais curta da história. Quem se beneficia? A propaganda eleitoral no rádio e na televisão começa dia 31 de agosto. O primeiro turno está marcado para o dia 7 de outubro; o segundo, para o dia 28.

PT registra Lula, mas já planeja sua substituição. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, partido avalia que candidatura será vetada até início de setembro, ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad é a 1ª opção.

Lei de dados fica sem órgão regulador. Com nova lei, empresas terão de ser mais transparentes sobre como utilizam os dados dos brasileiros. Temer, no entanto, vetou criação de órgão fiscalizador.

Nova Aneel tenta cortar subsídios a eólicas e solares. Principal alvo de Pepitone, que assume cargo hoje, são as subvenções dadas a geradores e consumidores de fontes incentivadas de energia, diz o jornal Valor Econômico.

Cade avalia práticas do Google em celular. De acordo com o jornal Valor Econômico, o gigante é suspeito de abuso no mercado de sistemas operacionais de celulares.

A gigante chinesa Tencent tem mesmo desafio de Facebook e Twitter. Em um momento em que as empresas de tecnologia apresentam resultados estrondosos, os investidores estão preocupados com o balanço desta quarta-feira.

Grupos de ensino seguem sofrendo com crise e fim do Fies. A Kroton, maior universidade privada do Brasil, informou ontem que a sua receita cresceu apenas 0,5% de abril a junho de 2018 ante igual intervalo de 2017.

Política e mundo

Benitez assume Paraguai no lugar do impopular Cartes. O presidente já começou a receber alguns de seus convidados para a cerimônia de posse, e deve receber visita de vizinhos, como o brasileiro Michel Temer.

Alckmin reclama das “caneladas” do presidencialismo. Alvo de críticas por ter se coligado com grupo que apoia governo Temer, ele disse que não é possível realizar promessas sem articulação

Secretário da Defesa dos EUA corteja o Brasil ante influência da China. Em visita ao Brasil, Jim Mattis disse que Brasil e EUA têm interesses baseados em uma história compartilhada.

Enquanto você desligou…

Omega Geração estreia em energia solar com aquisição de R$1,1 bi. Presidente da empresa disse que cerca de 40 por cento do valor da transação será pago pela companhia.

Lucro líquido da Eletrobras dispara a R$2,83 bi no 2º tri. Receita bruta gerencial da maior elétrica da América Latina teve crescimento de 4 por cento, para 9,6 bi de reais no segundo trimestre.

Uber nomeia Matt Olsen, ex-NSA, como diretor de segurança. Olsen foi contratado após uma violação em 2016 que expôs dados de cerca de 57 milhões de usuários do aplicativo de transporte urbano.

Executivos contam os segredos das Melhores e Maiores empresas do país. A 45ª edição do prêmio de EXAME reuniu as companhias que conseguiram apresentar bons resultados na saída da recessão.

Qualicorp eleva em 24% lucro do 2º tri, para R$88,6 milhões. Desempenho medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado foi de 214,4 mi de reais.

Pátria Investimentos avalia disputar leilão de privatização da Cesp. Leilão está agendado para outubro, no qual governo do Estado de São Paulo oferecerá a investidores fatia controladora na geradora.

Agenda

Nesta quarta-feira, será divulgado nos Estados Unidos, o núcleo de vendas no varejo (mensal), os estoques de petróleo bruto, a produção industrial (mensal e anual), o custo unitário da mão de obra (trimestral) e as transações líquidas de longo prazo.