Hackers roubam US$ 70 milhões em bitcoins

Zagreb – Hackers desconhecidos roubaram mais de 4.700 bitcoins, o equivalente a US$ 70 milhões, em um ataque cibernético à companhia NiceHash, uma plataforma eletrônica eslovena especializada em mineração de criptomonedas.

Segundo informa nesta quinta-feira o jornal “Delo” de Liubliana, a NiceHash fechou o acesso à sua plataforma eletrônica depois de verificar nesta manhã que, durante o roubo, os “hackers” retiraram os bitcoins do porta-moedas virtual da empresa e os transferiram para outro endereço.

Dado que a moeda virtual não tem nenhuma entidade que respalda o dinheiro, a empresa deu o montante desaparecido como perdido.

O momento do roubo coincide com uma nova alta do bitcoin, que depois de bater recorde atrás recorde, bateu os US$ 15 mil.

“Pedimos desculpas aos usuários por todos os inconvenientes. Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para resolver as dificuldades o mais rápido possível”, indicou a NiceHash em comunicado.

A companhia, que denunciou o ataque às autoridades competentes, pediu aos seus clientes que modifiquem suas senhas para entrar na plataforma e prometeu melhorar os níveis de segurança.