Hackers no WhatsApp; os efeitos da delação da Gol e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (14) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

WhatsApp detecta vulnerabilidade que permite o acesso de hackers

Empresa pediu aos 1,5 bilhão de usuários em todo o mundo que “atualizem o aplicativo para sua versão mais recente”

No Senado, Guedes defenderá orçamento com cortes e sem aumento no salário

Nesta terça, o ministro irá ao senado defender a Lei de Diretrizes Orçamentárias do próximo ano, mas barulho da oposição deve fragilizar o governo

Delação de dono da Gol pode bagunçar do Ibovespa a Brasília

Delação de cofundador da Gol divulgada na segunda-feira cita nomes como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e fez ações da companhia caírem 7%

STJ julga hoje habeas corpus de Michel Temer

Na semana passada, Temer foi preso pela segunda vez; ex-presidente é investigado na Operação Descontaminação, um dos desdobramentos da Lava Jato

Justiça autoriza quebra de sigilo de Flávio Bolsonaro e Queiroz

Decisão foi proferida em 24 de abril e compreende período de janeiro de 2007 a dezembro de 2018, diz reportagem do O Globo

Política e Mundo

Após 100 dias, Senado não concluiu investigação de eleição de Alcolumbre

Em fevereiro, a primeira tentativa de votação para presidente da Casa foi anulada depois que, na urna, apareceram 82 votos, sendo que há 81 senadores

Dono da Gol assina delação premiada e confessa propina a Temer

Em troca de pagamento de R$ 7,07 milhões a políticos do MDB incluindo Michel Temer, Caixa liberou empréstimos a empresas do grupo

Impossible Foods recebe US$300 mi de interessados em bancar carne vegetal

Quinta rodada de investimento desde 2011 fez o valor de mercado da Impossible Foods subir para US$ 2 bilhões

Brasil quer ouvir propostas de investimentos da China, diz Mourão

Vice-presidente vai à China na próxima quinta-feira, onde deve reforçar interesse do Brasil pelo programa de investimentos internacionais do país

MP diz que Flávio “direciona esforços” para interromper investigação

Em nota, o órgão diz que o filho mais velho do presidente Bolsonaro “é o senador “é presença constante na imprensa, mas jamais esteve no MPRJ”

Revisão de normas de saúde e segurança trará mais emprego, diz secretário

De acordo com Marinho, a quantidade de regras, passíveis de multas por parte dos fiscais do trabalho, aumentam os custos de produção

Coreia do Norte exige restituição de cargueiro apreendido pelos EUA

Justiça americana anunciou a apreensão do “Wise Honest”, acusado de ter violado as sanções internacionais por exportar carvão e importar máquinas

Em tensões crescentes com Irã, Pompeo vai à Rússia

Depois de encontrar líderes europeus em Bruxelas, secretário de Estado norte-americano viaja para Sochi para reunião com o presidente russo Vladimir Putin

Enquanto você desligou

Natura está perto de concluir compra da Avon, diz fonte

Natura recebeu ofertas de bancos como Bradesco, Itaú Unibanco, Santander Brasil e da Morgan Stanley para bancar financiamento

João Doria, Alcolumbre e Maia fazem coro e defendem reformas nos EUA

Governador de São Paulo e presidentes do Senado e da Câmara encontraram-se com investidores em Nova York

Guedes concordou em estudar atualização da tabela do IR, diz porta-voz

Presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministério da Economia que estude uma forma de atualizar a tabela do IR pela inflação

Pacote de ajuda a estados endividados será lançado nesta semana

Empréstimos serão concedidos por bancos públicos, privados e organizações internacionais que receberão garantias da União

Petrobras vai vender sua participação na Breitener, dona de térmicas no AM

Usinas possuem capacidade contratada de 120 MW até 2025 com a Amazonas Energia

Agenda

Nesta terça-feira (14), será divulgada a ata da última reunião do Copom, que decidiu manter os juros em 6,5%. Na zona do Euro, serão divulgados os índices de percepção econômica ZEW e a produção industrial mensal de março. Já nos Estados Unidos, a agenda econômica traz os discursos de Williams, George e Mary Daly, membros do FOMC. Além disso, o relatório mensal da Opep, os preços de bens importados e exportados e os estoques de petróleo bruto. Na China, serão divulgados os dados referente o mês de abril sobre o investimento em ativos fixos, a produção industrial e a taxa de desemprego.