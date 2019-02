Guedes mira estatais; servidores contra a reforma e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (21) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Apresentada a Previdência, Guedes mira as estatais

Ministro da Economia se reunirá, nesta sexta-feira, 22, com o seu par da pasta de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e com o presidente da Petrobras.

Servidores com altos salários ameaçam ir ao Supremo contra alíquota de 12%

Reportagem da Folha de S.Paulo diz que entidades dizem que taxa previdenciária proposta em reforma é abusiva e representa um confisco.

Notas revelam compra de 10 milhões de panfletos por duas candidatas do PSL a 48 horas da eleição

O Globo informa que o partido destinou a poucos dias do primeiro turno R$ 268 mil para duas candidatas a deputada estadual no Ceará e em Pernambuco

PF faz buscas em endereços ligados a Ciro Nogueira (PP)

Manchete do Estadão, a operação batizada de Compensação foi autorizada pela ministra Rosa Weber, do STF, e tem como objetivo avançar nas investigações sobre os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro relacionados à pagamentos do Grupo J&F

Agricultura prepara medida provisória que muda inspeção sanitária

Intenção do governo é que as empresas façam autocontrole da qualidade e integridade dos seus produtos antes de levá-los aos mercados interno e externo.

Telecom Italia registra prejuízo líquido de 1,41 bi de euros em 2018

A empresa reverte lucro de 1,12 bilhão de euros apurado em 2017 e atribuiu as perdas a uma amortização de ágio no valor de 2,59 bilhões de euros.

Doações, shows, repressão: o Dia D contra Maduro

Bloqueio das fronteiras com Brasil, Colômbia e Caribe contra a entrada de doações deve fazer das próximas horas as mais tensas na Venezuela.

A complexidade da Nigéria que vai às urnas

Com uma semana de atraso, juventude nigeriana deve escolher entre dois septuagenários.

“Roma”, “A Favorita” e “Green Book” tentam despontar em Oscar acirrado

A obra de Alfonso Cuarón pode fazer história e se tornar a primeira produção em outro idioma que não o inglês a ganhar o Oscar de melhor filme.

Política e Mundo

Brasil mantém planejamento de ajuda humanitária à Venezuela, diz porta-voz

Fronteira terrestre entre o Brasil e a Venezuela foi fechada por tanques de tropas venezuelanas por volta das 15h30 desta quinta, 21.

Mourão vai à Colômbia para discutir crise na Venezuela

Vice-presidente foi designado por Bolsonaro para representar Brasil no Grupo de Lima; Maduro anunciou o fechamento da fronteira com Roraima.

Senado pode antecipar indicação de relator da reforma da Previdência

Proposta ainda vai tramitar na Câmara dos Deputados e só deve chegar ao Congresso no fim do semestre.

Após 4 votos por criminalização da homofobia, julgamento é suspenso no STF

Ministros Celso de Mello, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Roberto Barroso votaram pelo enquadramento da homofobia como racismo.

Alexandre de Moraes também vota para enquadrar homofobia como racismo

Em quarta sessão de julgamento, Corte acumula três votos para criminalizar a homofobia e configurar omissão do Congresso; faltam oito ministros.

Motorista que matou 6 pessoas na Austrália é condenado à prisão perpétua

Entre as vítimas de James Gargasoulas, de 29 anos, estão um bebê de três meses e uma menina de 10 anos, além de dezenas de feridos.

Enquanto você desligou…

Não dá pra fazer reforma como se vende rede na praia, diz Arthur Maia

Em debate com Paulo Tafner nesta quinta-feira, Arthur Maia, que relatou a reforma de Temer, destacou os desafios que aguardam a reforma de Bolsonaro.

Governo não descarta capitalização da Eletrobras ainda em 2019

Ministério de Minas e Energia decidiu também que pagamento da União à Petrobras por renegociação de contrato de cessão onerosa deve ser definido em março.

Lucro líquido da Magazine Luiza tem alta de 14,5% no 4º trimestre

Resultado da rede varejista foi de lucro de R$ 189,6 milhões ante R$ 165,6 milhões alcançados no mesmo período de 2017.

Lucro da Suzano dispara no 4º tri e aumenta 308,5%

Companhia concluiu a fusão com a rival Fibria no mês passado e anunciou resultado líquido de R$ 1,462 bilhão.

Lucro da B3 cresce 13% no quarto trimestre e alcança R$583 milhões

Forte aumento dos volumes de negócios no período das eleições impulsionou as receitas da empresa.

Lucro da Natura cresce 48,7% no 4º trimestre, para R$ 381,7 mi

Resultado mostra retomada da empresa, que no ano anterior registrou queda de 18,2% no lucro em relação a 2017.

Lucro da Localiza sobe 4% no 4º trimestre, a R$181,4 milhões

Empresa de aluguel de veículos e de gestão de frotas apresentou um avanço de 166,2% ano a ano.

Inflação e juros baixos impulsionam confiança do consumidor, diz CNC

Prévia do IPCA divulgada nesta quinta-feira (21) registrou a menor taxa para fevereiro desde o Plano Real.

Brumadinho: bombeiros localizam corpo na área do almoxarifado da Vale

O corpo foi levado nesta quinta-feira (21) para o Instituto Médico-Legal (IML) para que seja feita a identificação.

Agenda

Nesta sexta-feira (22), serão divulgados no Brasil o índice de evolução de emprego do Caged e as posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC. Na Zona do Euro, sairão o IPCA e discursos de membros do BCE. Nos EUA, serão divulgados o relatório de Política Monetária do Fed e discursos de membros do Fomc.