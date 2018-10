Guedes já tem acordo por independência do BC e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira, 29, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia:

Um dia após eleição, país enfrenta nova greve dos caminhoneiros. Paralisação prevista para ter início em Goiás mira falhas na negociação do preço do frete. Problema pode cair no colo de Jair Bolsonaro, eleito ontem.

Um governo democrático? No discurso, sim. Bolsonaro prometeu, no discurso da vitória, um governo defensor da Constituição. Em seu governo, o sistema de freios e contrapesos será posto à prova

Guedes já tem acordo por independência do Banco Central. De acordo com o Globo, futuro ministro da Fazenda chegou a consenso com o presidente eleito para priorizar projeto que trata deste tema.

À espera dos planos de Bolsonaro: investidores mais pés-no-chão? Internamente, a preocupação é como será, de fato, um governo Jair Bolsonaro. No exterior, as dúvidas se concentram na economia americana.

Guedes, Onyx, Heleno, Pontes: quem mais comporá a equipe de governo? Ao longo da campanha, o presidente eleito prometeu não fazer uso de indicações políticas.

Boulos: “Povo sem medo” vai às ruas na próxima terça-feira. Político alegou que, para conseguir a vitória, o capitão reformado “fugiu dos debates e se escondeu atrás de uma rede de mentiras no WhatsApp”.

PT vê caminho para Haddad liderar uma frente de oposição a Bolsonaro. Ainda que derrotado no segundo turno da eleição, Haddad levou o PT a um patamar de votos que pouca gente acreditava que aconteceria.



Reestruturação de ministérios será primeira medida da gestão Bolsonaro. Segundo jornal Folha de S. Paulo, lista de privatizações e obra pedida por agronegócio também serão priorizadas.

Analistas apontam a polarização como obstáculo para Bolsonaro. Segundo analistas consultados pelo O Valor, esse impulso das urnas assegura a legitimidade do futuro governo, mas polarização ainda ameaça governabilidade.

Política e mundo

Jair Bolsonaro é eleito presidente do Brasil com 55% dos votos válidos. Diferença superou os 10 milhões de votos e apoiadores se reuniram em cidades do país; Doria foi eleito em SP, Zema em MG e Witzel no RJ.

Maduro faz apelo para que governo Bolsonaro retome relações com Venezuela. Em nota, o governo venezuelano ratificou seu compromisso de continuar trabalhando com o “irmão povo brasileiro na luta por um mundo mais justo”.

Prefeitos de 18 municípios foram eleitos neste domingo, segundo TSE. As eleições suplementares foram convocadas para escolher os prefeitos que vão cumprir um mandato tampão até o fim de 2020.



Avião com 188 ocupantes cai no mar de Java, na Indonésia. A aeronave, um Boeing 737 com número de voo JT610, desapareceu dos radares 13 minutos depois de decolar do aeroporto de Jacarta.



“É muito fácil perder a democracia”, alerta jornalista venezuelana. Jornalista advertiu que é necessário acreditar que um líder com discurso autoritário vai fazer o que disse depois de tudo o que aconteceu na Venezuela.

PGR acionará STF contra excessos em ações policiais nas universidades. Dodge afirmou que as operações que coibiram supostas propagandas eleitorais irregulares em 17 instituições podem ter ferido a liberdade de expressão.

Estudante que era ameaçada por posições políticas é estuprada em Fortaleza. Segundo a OAB, ela havia denunciado a autoridades de segurança que recebia ameaças há vários dias.

TSE investigará conduta de juízes que autorizaram ações em universidades. Presidente do Tribunal defendeu a necessidade de coibir “eventuais excessos no exercício de poder de polícia eleitoral no âmbito das universidades”.

Enquanto você desligou…



XP Investimentos eleva recomendação de Petrobras para “compra”. A percepção de menor intervenção do governo na estatal tem como base afirmações do presidente eleito de que manteria repasses de preços.

Hypera tem lucro líquido de R$ 244,5 mi no 3º tri, alta de 17,6%. A receita líquida da empresa totalizou R$ 948,8 milhões no período, alta de 8,4% ante 2017.

Não há ajuste fiscal sem reforma da Previdência, diz secretário do Tesouro. Segundo Mansueto Almeida, eventual reforma complementar que introduza a capitalização na Previdência Social é viável desde que haja uma transição gradual.

Após cinco meses, preço da energia elétrica cai em novembro. Tarifa terá um adicional de R$ 1,00 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos após cinco meses seguidos com bandeira vermelha no segundo patamar.

Grupo Pão de Açúcar irá reformular a marca Extra Supermercados. Depois de desafios com a bandeira, como queda nas receitas por conta da deflação alimentar, o grupo tem um novo plano para um de seus formatos.

Agenda

Nesta segunda-feira, ocorre a divulgação do Boletim de Mercado Focus. Nos Estados Unidos, será divulgado o Núcleo do Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal mensal e anual. Na Zona do Euro, serão divulgadas as Projeções Econômicas para a União Europeia.