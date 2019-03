Guedes “inconformado”; IPOs à espera de Previdência e tudo para ler hoje

São Paulo – Leias as principais notícias desta quarta-feira (27) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Desarticulação política e exposição na CCJ irritam Paulo Guedes

De acordo com o Painel da Folha de S.Paulo, ministro da Economia está em fúria com a “desarticulação do PSL”, o partido do presidente Bolsonaro

Câmara aprova PEC que tira parte do poder do governo sobre orçamento

Proposta será enviada ao Senado e, se aprovada, obrigará governo a cumprir gastos com emendas estaduais como definidos pelo Legislativo.

Guedes no Senado e Moro na CCJ: oito ministros vão ao Congresso

Ontem, Paulo Guedes desmarcou seu compromisso com a Câmara, onde defenderia pessoalmente o projeto de reforma da Previdência

Empresas adiam IPO à espera da reforma da Previdência

Grupo Neonergia, XP Investimentos e banco digital Agibank devem abrir capital somente no fim do ano ou no início de 2020

“O ministro é gerencialmente incompetente”, diz ex-dirigente do Inep sobre Vélez

Exonerado nesta terça-feira, Marcus Vinicius Rodrigues afirmou, em entrevista ao jornal O Globo, que titular da Educação não tem “poder de gestão” nem “controle emocional” para conduzir a área

Parlamentares engrossam coro contra fim dos vistos

Grupos de parlamentares de Câmara e Senado afirmam que o fim da necessidade de visto brasileiro para alguns países é unilateral

Alcolumbre dará ‘apoio total e irrestrito’ à PEC que garante Orçamento impositivo para estados

De acordo com O Globo, presidente do Senado, no entanto, disse que ainda não conhece a proposta

Trump receberá secretário-geral da Otan com Brasil no radar

Visita marcada para 2 de abril será o primeiro encontro entre os líderes após presidente americano apoiar entrada brasileira na Aliança

Reforma da Previdência será votada na CCJ até 17 de abril, diz presidente

Felipe Francischini (PSL-PR) afirmou que o relator da projeto no colegiado deve sair ainda esta semana

Governo vai montar força-tarefa para aprovação da reforma da Previdência

A colunista Mônica Bergamo afirma que Uma das prioridades do grupo seria intensificar publicidade em torno das propostas

Brasileiros são presos por fraude em cidadania italiana

Com a operação, cerca de 800 cidadãos ítalo-brasileiros terão seus documentos anulados

Entre a tragédia e os recordes: o balanço anual da Vale

Companhia anuncia resultados após o fechamento dos mercados nesta quarta-feira. Produção em 2018 bateu 384 milhões de toneladas, 5% acima de 2017

Flávio Rocha diz que Bolsonaro precisa “trocar o chip” e governar

Para presidente do conselho da Riachuelo, crise da última semana serviu para alertar governo e Congresso sobre a urgência da reforma

Apple cede ao criticado cartão de crédito para devolver brilho ao iPhone

Apple Card era aguardado por investidores e representa mais uma entrada das grandes gigantes de tecnologia nos serviços financeiros

BCE diz que riscos continuam, mas que tem instrumentos para agir

Mesmo com as incertezas, presidente Mario Draghi apontou que as expectativas de investimento ainda são “relativamente robustas”

Guaidó diz que presença de militares russos viola Constituição

Rússia confirmou o envio de militares para ampliar a “cooperação” entre Moscou e Caracas

Eleitores evangélicos ditam o rumo de Trump na política com Israel

Para especialistas, decisões como o reconhecimento das Colinas de Golã como área israelense visam agradar um dos principais eleitorados do republicano

Todos estes 52 concursos públicos oferecem salários maiores do que R$ 5 mil

Há vagas para advogado, engenheiros, médicos, professores, enfermeiros em todas as regiões

BNDES lança programa de apoio a projetos culturais

Banco vai destinar até R$ 2 milhões do seu Fundo Cultural para projetos de patrimônio, aplicando R$ 2 para cada R$ 1 captado por projeto

Senado dos EUA debate segurança na aviação após Boeing 737 Max

Aeronave fez pouso de emergência na Flórida nesta terça-feira, véspera do encontro do comitê liderado pelo senador Ted Cruz

Política e mundo

Presidente do Senado determina o arquivamento da CPI da Lava Toga

Alcolumbre rejeitou requerimento de criação da comissão parlamentar de inquérito para investigar “ativismo judicial” em tribunais superiores.

Procuradoria quer Temer réu em caso da mala com R$ 500 mil

Denúncia contra ex-presidente foi barrada pela Câmara em abril de 2017; agora, com fim do foro privilegiado do emedebista, processo foi à primeira instância.

Órgão do MPF: festejar golpe é incompatível com a democracia

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão define comemorações da ditadura como uma “enorme gravidade constitucional”.

Termo não é comemoração, diz ministro da Defesa sobre golpe de 64

General Fernando Azevedo e Silva afirmou que cerimônia servirá para relembrar e marcar uma “data histórica do Brasil”.

Joice Hasselmann diz que único jeito de “desarmar bombas” é com diálogo

Declaração foi em referência a proposta da Câmara de colocar em votação PEC que torna orçamento da União impositivo.

General deve assumir presidência do Inep

Francisco Mamede Filho pode assumir no lugar de Marcus Vinicius Rodrigues, demitido após suspender avaliação do MEC sobre crianças.

Ex-aluno de Vélez assume secretaria da Educação Básica

Alexandro de Souza é filósofo e assume cargo após Tânia Almeida se demitir por medida sobre alfabetização de crianças.

Como os líderes de partidos na Câmara avaliam a reforma da Previdência

Dentre os principais líderes partidários, o bloco da oposição (PT, PSOL, PCdoB e PDT) são os que, por enquanto, votarão contra a reforma.

Cabral admite ter recebido propina de cervejaria

Operador financeiro do ex-governador do Rio afirmou que Grupo Petrópolis pagava mesada de R$ 500 mil em troca de facilidades tributárias.

EUA: Câmara não consegue derrubar veto de emergência nacional de Trump

Presidente norte-americano declarou emergência para conseguir dinheiro de muro na fronteira com o México sem aprovação do Congresso.

Oposição anuncia coalizão parlamentar na Tailândia

Oposicionistas e partido da junta militar governante reivindicam o direito de formar o novo governo, situação que deve levar a semanas de negociações

Enquanto você desligou…

Câmara vota projeto que autoriza 100% de capital externo na aviação

Projeto que altera regras da Política Nacional do Turismo será enviada para apreciação do Senado.

Procon pede à Polícia investigação criminal contra Empiricus

Segundo o Órgão, a empresa teria cometido infração penal por veicular na internet propaganda abusiva.

Governo escala Onyx para tentar melhorar clima com líderes no Congresso

Ministro da Casa Civil se reuniu com líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann, para mediar insatisfações de parlamentares.

Boeing 737 Max faz pouso de emergência na Flórida

O avião envolvido no incidente é uma das 34 aeronaves Boeing 737 Max da frota da companhia americana Southwest Airlines.

Boeing faz voos de teste com conserto em sistemas do 737 MAX

Engenheiros buscaram resolver problemas com sistema projetado para equilibrar ponta da aeronave; modelo foi protagonista em dois acidentes aéreos recentes.

Agenda

Nesta quarta-feira, 27, serão divulgados, nos EUA, os estoques de petróleo, as exportações e importações, a balança comercial, as transações correntes e discurso de membro do Fomc. Na Zona do Euro, ocorrem discursos de membros do BCE.