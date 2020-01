Guedes faz barulho em Davos; a Venezuela mudou? e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quinta-feira (23) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Depois da pobreza, o dólar: Guedes segue fazendo barulho em Davos

Ministro vai participar de painel com Gita Gopinath, economista-chefe do FMI, sobre dominância da moeda americana, e volta ao Brasil nesta sexta

Um ano depois, o que mudou na Venezuela com Juan Guaidó?

Analistas avaliam que dois pontos estão impedindo um sucesso do líder oposicionista na Venezuela: a falta de apoio popular e dos militares

“Guaidó nunca chegou perto de derrubar Maduro”, diz professor venezuelano

Apenas um levante popular, com apoio dos militares, seria capaz de promover uma mudança de regime na Venezuela, avalia Marco Aponte-Moreno

Insegurança jurídica e coronavírus: as bolsas nesta quinta

Às vésperas do feriado de ano novo chinês, os principais índices de ações da Ásia fecharam em queda — Xangai teve o maior recuo, de 2,75%

Bolsonaro embarca nesta quinta para visita oficial à Índia

viagem deve incluir a assinatura de pelo menos dez acordos bilaterais, em áreas como segurança cibernética, bioenergia e saúde

Com Merkel e Marin, presença feminina bate recorde em Davos

Em 2014, elas eram 14% dos participantes no fórum econômico; em 2020, representam 28% dos 2820 integrantes das delegações

Argentina e Chile fracassam planos de IPOs do frigorífico Minerva

A avaliação é de que o mercado brasileiro oferece, neste momento, as melhores condições para a empresa captar recursos para reduzir o seu endividamento

Sem salário, Elon Musk pode ganhar bônus de US$ 50 bi com alta da Tesla

O fundador da Tesla não ganha salário, mas tem metas que devem ser atingidas para que ele seja recompensado. A primeira delas ficou mais perto ontem

Prêmio Nobel vê “descontos significativos” para dívida argentina

A segunda maior economia da América do Sul deve encolher pelo terceiro ano consecutivo em 2020

Política e mundo

Fux suspende aplicação do juiz de garantias por tempo indeterminado

A medida derruba uma decisão do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, que tinha dado prazo de seis meses para a lei entrar em vigor

Witzel diz que situação da água será resolvida em “no máximo” uma semana

A água abastecida pela Cedae vai começar a receber tratamento com carvão ativado a partir desta quinta-feira, após problemas com a qualidade

Enquanto você desligou…

Autonomia do BC pode ser votada na Câmara no 1º trimestre, diz Maia

O líder do órgão legislativo esteve em reunião com o presidente da instituição financeira e ressaltou que o foco é a organização

Camil compra unidade de ração animal de empresa chilena por R$ 200 mi

A operação amplia a presença da companhia brasileira no país e marca a entrada da empresa no segmento de pet food

Carrefour Brasil tem alta de 11,4% nas vendas brutas do 4º trimestre

A companhia afirmou que as vendas em lojas abertas há pelo menos um ano cresceram 7,6% no período

Boeing espera retomar produção do 737 MAX ainda este ano

O presidente-executivo, Dave Calhoun, disse que a empresa não considera acabar com a fabricação e que o avião vai continuar voando por uma geração

Multinacional americana tem interesse na venda dos Correios, diz fonte

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse a investidores em Davos que a privatização da companhia ocorrerá, no máximo, até 2021

“Década dos picos” atinge desde globalização aos bancos centrais

Líderes mundiais discutem no Fórum Econômico Mundial, em Davos, se fatores que guiam a economia global chegaram num limite

Agenda

Nesta quinta-feira (23), o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho. Já a atualização dos estoques de petróleo bruto e em cushing nos Estados Unidos também será divulgada pelo Energy Information Administration.

Na Zona do Euro, ocorre a decisão sobre a taxa de juros do bloco europeu e a divulgação da política monetária definida pelo Banco Central Europeu (BCE).

