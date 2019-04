Guedes, enfim, na CCJ; governo prepara pacote e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (3) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Após dar bolo em deputados, Guedes vai à CCJ da Câmara

O encontro deveria ter ocorrido no último dia 26, mas o ministro não compareceu temendo ataques da oposição e do próprio PSL

Guedes estreia em articulação sob desconfiança de deputados

Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, parlamentares temem levar pedidos a ministro e serem escrachados por governo

Senado debate Orçamento e deve reiterar força do Congresso

Senadores devem alterar proposta que engessa o Orçamento da União aprovada na Câmara por 453 votos a 6

Governo prepara pacote de medidas para destravar economia do país

Estadão mostra que as ações estarão organizadas em quatro planos voltados para desburocratização do setor produtivo, qualificação de mão de obra, inovação e diminuição das barreiras de competição; medidas devem ser anunciadas em abril

IPC-Fipe sobe 0,51% em março e acumula inflação de 1,64% no 1º trimestre

No período de 12 meses, o aumento do índice foi de 4,66%

Deputados articulam retirar servidores estaduais e municipais da reforma da Previdência

Segundo reportagem de O Globo, proposta começa a ganhar corpo na Câmara para que deputados estaduais e vereadores também sejam expostos

Caoa: quem é o empresário interessado na fábrica da Ford no ABC

Conhecido por sua capacidade de fazer negócios, o empresário impulsionou as marcas Hyundai, Subaru e Chery no Brasil

Governo quer sistema previdenciário sem aporte patronal

Reportagem do jornal Valor Econômico informa que o sistema de capitalização defendido pela equipe econômica não teria encargos aos empregadores por, pelo menos, 20 anos

Maia diz que modelo chileno de Previdência não passará

Valor reoporta que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que sistema de capitalização “como está colocado” tem poucas chances de avançar na Casa

Crivella tem 90 dias para retomar base, começando por Carlos Bolsonaro

Vereadores do Rio aprovaram ontem abertura do processo de impeachment do prefeito, por 35 votos a 14

Bitcoin atinge maior valor em quase cinco meses. Devo comprar?

Preço da criptomoeda ainda está longe da máxima de 2017, mas há quem queira comprar para o futuro. O risco é alto

Ao deixar Israel, Bolsonaro diz que agora ‘vai jogar pesado’ na reforma da Previdência

Segundo o G1, Antes de embarcar, presidente afirmou que não quer encrenca com ninguém, referindo-se ao povo árabe. Na terça (2), ele foi ao Museu do Holocausto e falou que nazismo é de esquerda.

Bolsonaro deixa Israel sem cumprir promessa de campanha

Transferência da embaixada brasileira para Jerusalém era aguardada por israelenses, mas brasileiro anunciou apenas a abertura de um escritório comercial

“É um fato inegável”, diz Gilmar Mendes sobre ditadura militar

Ministro do STF comentou também sobre as denúncias contra Temer e disse que é possível adiar o julgamento das prisões em segunda instância

Vendas no varejo da zona do euro sobem 0,4% em fevereiro

Na comparação anual, o setor varejista da região ampliou a comercialização em 2,8% durante o período

Guaidó chama de “intimidação” autorização de julgamento contra ele

Decreto aprovado pelo fórum chavista estabelece “autorizar a continuação do processo” contra Guaidó sem mencionar o termo imunidade

Delegação chinesa chega a Washington para nova leva de negociações

Encontro é um novo capítulo no debate que busca encerrar a disputa entre as duas maiores economias do mundo

Inflação anual da Turquia acelera a 19,71% em março e supera expectativas

Na comparação mensal, o índice de preços ao consumidor da Turquia subiu 1,03% em março

Chicago elege Lori Lightfoot, sua primeira prefeita negra e lésbica

Prefeita eleita enfrentará problemas como altas taxas de criminalidade, corrupção endêmica, déficits financeiros e falta de recurso

Boeing 787 sofre falha grave ao aterrissar no Japão

Incidente, que não deixou feridos, ocorreu em meio à crise que afeta a companhia, como resultado de acidentes causados por dois modelos 737 Max



Política e mundo

Mourão volta atrás e diz que Bolsonaro não sabia de vídeo defendendo golpe

Vice-presidente tinha afirmado que envio do material tinha ocorrido por “decisão do presidente”.

Bolsonaro: Brasil buscará parceria com países que contribuam para a Nação

Presidente está em viagem a Israel e declarou abertura de escritório de negócios no local.

Mudanças na reforma devem ficar para comissão especial, diz relator na CCJ

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já afirmou que pontos polêmicos como BPC e aposentadoria rural não devem passar.

Flávio Bolsonaro sobre críticas do Hamas: “Quero que vocês se explodam”

Grupo que controla Faixa de Gaza condenou viagem de Bolsonaro a Israel; publicação do senador não está mais disponível nas redes sociais.

Hamilton Mourão: “De esquerda é o comunismo”

Evitando comentar sobre declaração de Bolsonaro, vice-presidente afirmou que “nazismo e comunismo são duas faces do totalitarismo”.

Senado deve mudar PEC do Orçamento em votação prevista para quarta-feira

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que parlamentares vão manter objetivo de proposta aprovada na Câmara.

Para advogado de Temer, recebimento de denúncia “estava anunciado”

Juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato no Rio, aceitou denúncia contra Temer, Moreira Franco e outros investigados por desvios na Eletronuclear.

Moro nomeia conselheiro que considera homossexualidade “desvio de conduta”

Delegado federal aposentado escolhido pelo ministro da Justiça já afirmou também que “policial exerce um fascínio no dito sexo frágil”.

Assembleia Constituinte da Venezuela retira imunidade de Guaidó

Com decisão do órgão integrado por chavistas, líder opositor pode ser preso.

Enquanto você desligou…

“Chega, não dá mais!”, diz presidente da frente ruralista a líderes do governo

O Globo mostra que deputado, líder de uma das principais bacadas na Câmara, ficou revoltado com mensagem de Flávio Bolsonaro

Maia: “Vamos avançar na reforma tributária depois de aprovada Previdência”

Deputado disse que apresentação feita pelo economista Bernard Appy na Câmara sobre a questão foi bem aceita por parlamentares.

Promotoria abre inquérito por denúncia de racismo no Mc Donald’s

Segurança teria impedido mulher negra de comprar no estabelecimento quando ela apresentou cartão do Bolsa Família.

Fitch reafirma rating soberano dos EUA em “AAA”

Agência de classificação de riscos manteve perspectiva sobre norte-americanos como “estável”.

Ponta Sul assume 25% de participação em ações PN do Banco Inter

Participação equivale a 12.771.391 ações preferenciais; Ponta Sul afirma que não tem intenção de alterar controle acionário.

Mesmo preso, CEO mais odiado dos EUA comanda farmacêutica ambiciosa

É possível afastar um empreendedor serial de sua paixão? O caso de Martin Shkreli, famoso por vender, orgulhoso, remédios a preços abusivos.

Samsung lança primeiras TVs 8K no Brasil por até R$ 90 mil

Linha QLED 8K chega ao país com quatro vezes mais resolução de imagem do que a TV 4K.

Nestlé entra em disputa por oferta de hambúrguer vegetariano

A Nestlé adiciona trigo, extrato de beterraba, cenoura e pimentão; o Burger King também está testando sua versão

Marinha recruta engenheiros. Veja este e 47 concursos públicos abertos

Ministério Público de São Paulo tem 80 vagas para promotor. Confira concursos públicos que oferecem salários a partir de R$ 5 mil

Agenda

Nesta quarta-feira, 3, serão divulgados noa EUA os empregos privados, o PMI, o ISM, estoques de petróleo e discursos de membros do Fomc.