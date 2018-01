Grupo SBF, da Centauro, busca ao menos R$ 1 bi em IPO

São Paulo — O Grupo SBF, dono das marcas Centauro e By Tennis, quer obter ao menos R$ 1 bilhão em um IPO no primeiro semestre, disseram duas pessoas com conhecimento direto do negócio e que pediram anonimato porque as conversas são privadas.

O grupo é o maior varejista de artigos esportivos na América Latina, com receita de R$ 1,3 bilhão nos primeiros 9 meses de 2017, de acordo com documento enviado à CVM.

O Banco Bradesco BBI é líder da oferta, BTG Pactual, Credit Suisse, Itaú BBA, BB Investimentos e Goldman Sachs também estão na equipe, de acordo com prospecto preliminar.

O IPO do SBF faz parte de uma leva de abertura de capitais prevista para primeiros meses de 2018, antes que as eleições presidenciais em outubro tragam mais volatilidade aos mercados.

A farmacêutica Blau e banco Inter estão entre os que entraram com pedidos para IPOs; a varejista de brinquedos Ri Happy, do Grupo Carlyle, e a Hapvida, operadora de planos de saúde, também estão interessadas em vender ações neste ano, conforme a mídia tem reportado.

O SBF não quis comentar sobre tamanho ou momento do IPO.

Empresas brasileiras levantaram R$ 20,58 bilhões em IPOs no ano passado, o maior volume desde 2009.