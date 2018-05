Greve dos petroleiros começa hoje e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (30) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

A greve dos petroleiros começa hoje, e lança o país em nova incerteza. A dúvida é se essa nova paralisação irá afetar o abastecimento de combustível.

A greve dos caminhoneiros na visão das pessoas afetadas pela crise. Caminhoneiros, donos de transportadoras e postos de gasolina compartilham suas visões sobre a greve e suas consequências.

Greve dos caminhoneiros reduziu poluição de São Paulo em 50%. Os resultados impressionam: em sete dias as emissões de São Paulo caíram pela metade em duas estações – Ibirapuera e Cerqueira César.

87% apoiam a greve mas rejeitam pagar a conta. A conclusão é de pesquisa pelo Datafolha com 1.500 pessoas na terça (29).

Estrangeiro deixa a bolsa em maio. De acordo com o jornal Valor Econômico, os estrangeiros retiraram R$ 5,67 bilhões de investimento da bolsa. O saldo de investimento externo na bolsa neste ano passou a ficar negativo em R$ 1,25 bilhão.



PIB deve mostrar que recuperação econômica segue esfriando. Os resultados podem vir abaixo do esperado pela média dos analistas consultados pelo Banco Central. IBGE divulgará nesta quarta-feira o PIB trimestral do país.

Política e mundo

Senado aprova projeto que reonera folha de pagamento. Proposta também prevê zerar, até o final deste ano, a PIS/Cofins que incide sobre o óleo diesel, mas este item será vetado pelo presidente Michel Temer.

Governo não pode voltar a ter “tentação” de aumentar impostos, diz Colnago. Ministro do Planejamento defendeu o teto de gastos públicos e disse que governo está estudando o que cortar para cumprir com os compromissos que faz.

Maia manda criar comissão especial para analisar PEC da reforma tributária. A ideia é que a matéria seja analisada e votada no colegiado ainda este ano e fique pronta para ser votada no plenário quando for possível.

Começa desmobilização de caminhoneiros, mas desabastecimento persiste. Normalização total do abastecimento no país pode demorar mais de uma semana, segundo diretor da ANP Aurélio Amaral.

Gilmar Mendes diz que houve crime na greve dos caminhoneiros. Ministro do STF considerou justas as reivindicações da categoria, mas disse que não podem lavar o país ao caos.

Justiça autoriza venda de etanol direto a postos no interior de SP. Uma resolução ANP de 2009 proíbe que produtoras de etanol sejam também fornecedoras de combustível para postos.

Cargas rodoviárias para Porto de Santos seguem bloqueadas, diz Codesp. A Codesp disse que “as operações de carga e descarga de navios continuam a ser realizadas” com os trabalhadores portuários comparecendo normalmente.

TSE rejeita analisar consulta sobre chance de réu assumir Presidência. Deputado federal Marcos Rogério (DEM) questionou a Corte Eleitoral sobre a possibilidade de réus em ações penais tomarem posse como presidente.

Fachin autoriza que Joesley, Wesley e Saud paguem multa por conta e risco. Pagamentos foram acertados em acordos de colaboração premiada, que ainda podem ser cancelados pelo Supremo Tribunal Federal.

STF rejeita denúncia contra Paes e Pedro Paulo por crime eleitoral. Ex-prefeito do Rio e deputado foram denunciados por realizar carreata no dia da eleição, em 2016, o que é proibido pelo Código Eleitoral.

Sindicato patronal e professores entram em acordo para manter CCT em São Paulo. Nesta terça, 102 escolas tiveram suas atividades suspensas. Se proposta for homologada pelo Tribunal Regional do Trabalho, também haverá reposição salarial.

Maduro adia a circulação de novas notas de sua moeda, o bolívar forte. Governo realizará conversão monetária para retirar três zeros da moeda local e postergou medida a pedido da Associação Bancária da Venezuela.

Escândalo de carne brasileira derruba diretor de Saúde Animal do Paraguai. Hugo Ydoyaga foi demitido devido a escândalo de importação de toneladas de carne do Brasil sem autorização e substituído por Freddy Estigarribia.

Conselho de Segurança discutirá sobre Gaza e Israel na quarta-feira. Reunião na Organização das Nações Unidas será realizada a pedido dos EUA, após lançamento de 28 foguetes contra Israel.

Jihad Islâmica anuncia volta do cessar-fogo firmado em 2014 em Gaza. Após dia violento, trégua é restabelecida após contatos com mediadores do Egito e deve entrar em vigor a partir da meia-noite, segundo os jihadistas.

Rússia é pressionada a admitir envolvimento em queda do voo na Ucrânia. Relatório apresentado ao Conselho de Segurança da ONU indica que míssil russo derrubou voo da Malaysia Airlines no leste ucraniano em 2014.

Enquanto você desligou…

PagSeguro tem salto no lucro do 1º trimestre, a R$148,5 mi. A empresa afirmou no balanço que o avanço na receita foi apoiado em um salto no volume de transações processadas no período.

Longping vê expansão do milho no Brasil e mira mercado de sementes. Empresa chinesa vai construir fábricas de sementes em 2019 para elevar sua capacidade de produção e aumentar para 30% sua participação no mercado nacional.

Banco do Brasil não sente alteração no desembolso do crédito com greve. Presidente disse que banco não considera rever seu guidance para crédito e que indicadores de inadimplência ainda não foram afetados pelas paralisações.

Vale diz ter a vantagem de opção de abastecimento ferroviário. Presidente da empresa disse que todas as minas da Vale são atendidas por um misto de ferrovias e rodovias, o que reduz a vulnerabilidade da companhia.

Aurora retomará gradualmente produção de aves e suínos a partir de quarta. Decisão de retomar produção se deve ao risco de “colapso da imensa cadeia produtiva” da cooperação, segundo nota do grupo.

Comércio varejista perdeu R$ 3,1 bi com greve de caminhoneiros, diz CNC. Por causa das paralisações, a entidade revisou sua projeção de crescimento nas vendas do varejo em 2018, de 5,4% para 4,7%.

CVM condena família que movimentou R$ 24 mi em operações irregulares. Almir dos Santos, Danilo Alsu Santos e Sueli dos Santos pagarão multa de R$ 250 mil por criação de condições artificiais de demanda, oferta e preço.

Sabesp aprova empréstimo de US$ 300 milhões do BID para despoluir Tietê. Contrato prevê carência de 6 anos, prazo de desembolso de 5 anos e meio, e prazo de amortização de 19 anos.

BNDES: com juro baixo, mercado de crédito e de capitais terá transformação. Presidente Dyogo Oliveira informou que banco de fomento vem trabalhando para que recursos alocados em fundos de curto prazo migrem a fundos de longo prazo.

Inadimplência das empresas cresce 8,4% no Brasil em 12 meses. As empresas da região Sudeste lideraram os novos registros de devedoras em abril no País, com alta de 15,2% na mesma base de comparação.

Google mantêm liderança em ranking das marcas mais valiosas. Oito das dez principais marcas são de tecnologia ou relacionadas; Apple é a segunda colocada na classificação, seguida pela Amazon e pela Microsoft.

Agenda

Nesta quarta-feira, sai o Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre. Nos Estados Unidos, o destaque também é o PIB do primeiro trimestre, além da variação de empregos privados não-agrícolas ADP de maio. Já na China será divulgado o índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Industrial de maio. E na zona do Euro, sai a pesquisa de confiança de empresas e consumidores de maio.