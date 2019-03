Governo tenta superar tuítes; Boeing gera tensão e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta segunda-feira (11) bem informado:

As quentes do dia

Governo tenta superar tuítes de Bolsonaro e focar Previdência

Presidente voltou a causar no Twitter ao divulgar conteúdo falso sobre jornalista; tramitação da Previdência começa nos próximos dias.

Após reunião com Bolsonaro, Vélez demite secretário atacado por olavistas

Polêmica surgiu nas redes sociais quando seguidores do filósofo afirmaram que militares querem “isolar” ministro da educação.

Junto com Previdência, Guedes enviará projeto que dá ao Congresso controle do Orçamento

Conforme apurado pelo O Globo, medida que já foi considerada plano B do Ministério da Economia foi antecipada em razão da crise fiscal nos estados.

Paulo Guedes tem novo alvo: as despesas engessadas

Ministro da Economia pretende enviar ao Senado projeto para reduzir despesas obrigatórias e vinculações orçamentárias.

Site a favor de Bolsonaro distorce “entrevista” de repórter do Estadão

Texto atribui falsamente à jornalista frase para criticar cobertura do caso Queiroz e Flávio Bolsonaro.

Brasil e EUA fecham acordo sobre base de Alcântara

De acordo com o Estado de São Paulo, após quase 2 décadas, países concluíram negociações sobre salvaguardas tecnológicas que permitem uso comercial de base no Maranhão.

Índices da China se recuperam após BC prometer mais suporte para economia

Bolsas asiáticas fecharam em queda de mais de 4% na última semana.

China suspende uso dos Boeing 737 MAX 8 após acidente aéreo na Etiópia

Queda de aeronave na Etiópia deixou quase 160 mortos neste fim de semana.

Democratas ameaçam nova paralisação se Trump insistir em construir muro

Assessor do presidente americano informou que US$ 8,6 bilhões serão inclusos em proposta orçamentária para projeto de campanha do magnata.

Três votações definem qual Brexit o Reino Unido terá

Sucessão de votações no Parlamento começa na terça-feira, quando Theresa May deve ser mais uma vez derrotada na tentativa de levar adiante uma saída amena.

Powell diz que política de juros do Fed está em “boa situação”

Para presidente do Fed, principais riscos para economia dos EUA são crescimento mais lento na China e na Europa.

Novos empréstimos na China recuam a US$ 131,8 bilhões em fevereiro

Resultado ficou bem abaixo do valor recorde de 3,23 trilhões de yuans registrado em janeiro; Bolsas chinesas fecharam em forte queda na última semana.

Justiça proíbe Ghosn de comparecer a conselho de administração da Nissan

Executivo foi destituído da presidência da montadora depois de ser detido em Tóquio acusado de fraude.

Guaidó faz apelo por emergência após apagão na Venezuela

Líder da oposição pretende facilitar uma intervenção internacional para acelerar a queda de Nicolás Maduro.

Política e mundo

Câmara volta ao trabalho com expectativa de instalação da CCJ

Instalação da CCJ dará início à tramitação da Proposta de Emenda à Constituição da reforma da Previdência.

Reformas poderão fazer Bolsonaro tentar segundo mandato, diz Mourão

Após uma semana de polêmicas com o presidente nas redes sociais, o vice tentou afastar o discurso que defende impeachment.

Bolsonaro sanciona lei que endurece regras para acusados de terrorismo

Na sanção, foi feito um veto ao texto aprovado pelo Congresso.

Após crise com hino, MEC promove cortes de servidores ligados a Olavo

Um aluno de Olavo e funcionário da pasta afirmou que o ministro está fazendo um “expurgo de alunos” do filósofo e que isso é uma “traição”.

“Olavistas” afirmam que militares querem isolar ministro da Educação

Ainda nesta sexta-feira, Olavo usou as redes sociais para pedir a seus alunos a deixaram o governo Bolsonaro.

Ministério com 20 homens e 2 mulheres é “equilibrado”, diz Bolsonaro

Damares Alves e Tereza Cristina são as únicas mulheres que compõe o novo governo e segundo o presidente, elas valem por dez homens.

Pressionado, Bolsonaro resiste a exonerar ministro do Turismo

De um lado, o presidente, que resiste a afastá-lo, e, de outro, auxiliares diretos, incluindo os militares.

Tempo colocará filhos de Bolsonaro em suas funções, diz Mourão

Vice comentou que presidente tem três filhos envolvidos em política e que é natural que cada um expresse a sua opinião.

Beto Richa e família têm bens bloqueados em até R$ 166 milhões

Ex-governador do Paraná, sua esposa e filho são réus em investigação de esquema de propina que teria desviado R$ 8,4 bi.

PL que trata tragédias da mineração com mais rigor avança no Congresso

De acordo com o projeto, o crime de poluição ambiental, quando resultar em morte, passaria a ser classificado como hediondo.

May alerta que Brexit pode não ocorrer

Líderes britânicos e europeus devem retomar neste fim de semana a nova rodada de negociações antes de votação decisiva.

Em resposta a Macron, protegida de Merkel alerta contra UE centralizada

A resposta de Kramp-Karrenbauer a Macron preenche o vazio deixado pela chanceler Angela Merkel.

Enquanto você desligou…

Huawei volta a lançar celulares no Brasil após 4 anos

Aposta em inovação rendeu frutos em vendas: a empresa saltou de 5,5% do mercado global, em 2014, para 13%, em 2018.

Governo Bolsonaro cobra Ford em fim de fábrica por subsídios federais

Montadora recebeu R$ 7,5 bi só da esfera federal nos últimos 5 anos.

Investidor quer agenda micro além da reforma da Previdência

A tramitação demorada da reforma da Previdência faz crescer a expectativa com o andamento de uma agenda microeconômica.

Previdência dos militares não terá aumento salarial, diz Marinho

A afirmação ocorre após a cúpula das Forças Armadas reivindicar reajuste dos salários; projeto de lei não prevê aumento.

Concessão de 12 aeroportos será leiloada sexta-feira em São Paulo

Localizados nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, os 12 aeroportos, juntos, recebem 19,6 milhões de passageiros por ano.

Caixa pode arrecadar R$15 bi com venda de ações, diz presidente executivo

Em entrevista ao O Globo, Guimarães afirmou que valor pode ser arrecadado com a abertura de capital de quatro subsidiárias.

Petrobras vende fatia no campo de Maromba à BW Offshore por US$90 mi

Valor da transação deverá ser pago em três parcelas, sendo 20 milhões de dólares na data de fechamento da operação

Petrobras reduz dívida, mas perde produção

Para reduzir a dívida, a petroleira vendeu campos produtores e cortou investimento; hoje, gasta menos com produção e exportação.

TCU suspende punição a empreiteiras da Lava Jato

A punição às empreiteiras foi decidida pelo plenário do TCU em março de 2017; processo está relacionado a fraudes em licitação.

Delatores dizem que OAS fazia caixa 3 em campanhas eleitorais

Empresas terceiras doavam para políticos e eram recompensadas em contratos.

Otimista com governo, Small Caps subiram mais do que Ibovespa

O índice Small Caps subiu 30% desde outubro do ano passado.

Maior estouro do teto de gastos públicos vem do Judiciário

Excesso preocupa, já que o Judiciário ainda terá de incorporar neste ano o custo do reajuste de 16,38% nos salários dos juízes.

Pacto do Brexit deve ser rejeitado e May corre perigo no cargo, diz jornal

Caso o acordo governamental for rejeitado em 12 de março, os deputados votarão em dias seguintes se desejam uma saída não negociada da UE.

Guaidó anuncia excursão e manifestação para reivindicar poder na Venezuela

Mais cedo, dezenas de policiais tentaram dissolver a manifestação com gás lacrimogêneo e cordões de isolamento.

Crise atrai especuladores que buscam oportunidade de negócios na Venezuela

Hipótese é simples: se o país chegou ao fundo do poço, não seria hora de comprar imóveis e empresas baratas, que se valorizarão quando o regime mudar?

157 pessoas morrem após acidente de avião na Etiópia

Ethiopian Airlines é a maior companhia aérea da África, e possui uma boa reputação em matéria de segurança aérea.

Boeing que caiu na Etiópia é o avião comercial mais vendido do mundo

Valor de cada unidade oscila entre 99,7 milhões e 129 milhões de dólares; alcance é de 6.610 a 7.130 quilômetros.

Agenda

Nesta segunda-feira (11), no Brasil, é divulgado o boletim Focus. Nos Estados Unidos, serão publicados o núcleo de vendas no varejo mensal referente a janeiro e o estoque das empresas mensal referente a dezembro. Também acontece o encontro do Eurogrupo na Zona do Euro.