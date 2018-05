Petrobras propõe imposto flexível e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (28) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Petrobras propõe imposto flexível para combustíveis. Se essa mudança for aprovada, amortecerá os impactos dos aumentos dos preços internacionais do petróleo e da variação cambial.

Após novo acordo do Governo, a greve terminou? Em último pronunciamento neste domingo, Temer anunciou redução de R$ 0,46 no litro do diesel. Governo também vai eliminar a cobrança nos pedágios dos eixos suspensos dos caminhões.

Por que o país não anda quando os caminhoneiros fazem greve. A paralisação dessa semana expôs problemas na infraestrutura do Brasil: somos totalmente dependentes do transporte rodoviário.

Petroleiros vão parar a partir desta quarta-feira. A categoria irá entrar em greve por 72 horas. Entre as reivindicações estão a saída de Pedro Parente do comando da Petrobrás e a redução do preço do gás de cozinha e do combustível.

Vans escolares marcam paralisação nesta segunda-feira em SP. Os motoristas marcaram uma manifestação na avenida Paulista. O tom do protesto também gira em torno da redução do preço do combustível.

Prejuízo nos supermercados brasileiros já atinge R$ 1,3 bilhão. Só os supermercados do estado de São Paulo deixaram de vender R$ 400 milhões em produtos perecíveis como frutas, verduras, legumes, laticínios e carnes.

Giuseppe Conte pede renúncia no cargo de primeiro-ministro da Itália após 5 dias de posse. A decisão veio depois que o presidente Sergio Matarella rejeitou seu indicado para o ministério da Economia.

Política e mundo

MPF cria comitê para apurar eventuais crimes relativos à greve. Na decisão, PGR destaca que os atos praticados pelos manifestantes podem configurar quatro crimes federais.

Governo do Rio envia projeto de lei para reduzir ICMS do diesel. No texto de justificativa do PL, Pezão destacou que a redução é necessária “face aos impactos causados pelos protestos dos caminhoneiros”.

Líder do PDT na Câmara cobra demissão de Parente da Petrobras. Deputado André Figueiredo disse que a política de reajuste dos preços da Petrobras precisa ser revista imediatamente.

Joesley pede que PGR se manifeste sobre supostas omissões de delatores. Supostas omissões teriam acontecido nas colaborações premiadas do ex-senador Delcídio do Amaral e do ex-diretor da Hypera Pharma.

Mercosul e Coreia do Sul iniciam diálogo para acordo de livre-comércio. Reunião dos ministros das Relações Exteriores do bloco e do país asiático foi realizada em Seul, de acordo com o governo do Uruguai.

Peru entrega aos EUA pedido de extradição de Alejandro Toledo. Ex-presidente peruano enfrenta ordem de prisão preventiva e apresentou pedido de habeas corpus que será votado em 12 de junho.

Trump diz que está tendo conversas produtivas com Coreia do Norte. Presidente americano voltou a afirmar que cúpula com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, pode voltar a ser realizada em 12 de junho.

Enquanto você desligou…

Petrobras perde R$ 90 bi na semana, mas investidores não desistem. Bons resultados recentes e o fato de o governo ter dito que irá reembolsar a estatal se houver prejuízos com o congelamento renovaram otimismo.

Sequoia Energia faz proposta por projetos eólicos da Energimp. Empresa prevê investir R$ 1 bilhão para implementar projetos que não saíram do papel; Energimp está em recuperação judicial.

Agenda

Nesta segunda-feira, serão divulgados o Boletim Focus e os dados de empréstimos bancários de abril.